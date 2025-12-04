Reuters: Bývalý lovec želv v Angole nyní chrání ohrožené druhy
Pokud budou nadále lidé želvy zabíjet, brzy zde žádné nezbydou. "Musíme je chránit, aby jich zítra bylo více," řekl Fragoso, jehož pobřežní domov leží asi 220 kilometrů jižně od hlavního města Luandy.
V angolských vodách se vyskytuje pět druhů východoatlantských mořských želv, přičemž všechny se objevují na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Některé patří mezi zranitelné druhy, jiné jsou dokonce kriticky ohrožené. Pláže barvy karamelu na břehu Longy jsou hnízdištěm želv karety zelenavé a kožatky velké.
Projekt na ochranu přírody je financován ze soukromých zdrojů a realizují jej nevládní organizace Kissama Foundation a nejstarší angolská univerzita Universidade Agostinho Neto (UAN). Projekt školí komunity v ochraně ohrožených tvorů.
"Abychom přesvědčili lidi, aby s lovem želv přestali, je třeba řešit otázku chudoby, která k lovu vede. Je také důležité ukázat lidem ekonomické zisky, které mohou z ochrany divoké zvěře plynout," říká Debora Carvalhová, regionální koordinátorka projektu Kitabanga v provincii Cuanza Sul, kudy řeka Longa protéká.
"Lidé často říkají, že je jim to jedno. Pak je potřeba s nimi mluvit, učit je a ukazovat jim, že záchrana želv může být i pro ně velmi přínosná," dodala Carvalhová.
