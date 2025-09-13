https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/australske-urady-vysetruji-influencera-z-usa-za-nahravky-souboju-s-krokodyly
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Australské úřady vyšetřují influencera z USA za nahrávky soubojů s krokodýly

13.9.2025 11:39 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Australské úřady vyšetřují amerického influencera Mikea Holstona, který vyvolal kontroverzi svými videi, na kterých svádí boj s krokodýly v australském státě Queensland. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC News.
 
Holston, jenž na sociálních sítích vystupuje jako "skutečný Tarzan", se dostal pod palbu kritiky za dvě videa, která zveřejnil pro miliony svých sledujících. Na jednom se pere se sladkovodním krokodýlem a na druhém drží slanovodního krokodýla mořského, který patří mezi nejsmrtelnější tvory na Zemi.

Influencer se hájí tím, že svá videa natáčí ze vzdělávacích důvodů. Podle odborníků na volně žijící zvířata je ale jeho počínání kruté; a premiér státu Queensland na jeho adresu prohlásil, že je blboun.

Queenslandské úřady uvedly, že to, co influencer provádí, je krajně nebezpečné a nelegální. Hrozí mu pokuta až 37 500 australských dolarů (více než půl milionu Kč).

Ve videu, které zveřejnil minulý týden na svém účtu na instagramu, je Holston vidět, jak skáče do mělké vody, kde honí sladkovodního krokodýla. Zvířeti se ho podaří zranit, než ho Holston zneškodní a prohlásí: "Takhle vypadají sny," protože prý chtěl jet do Austrálie od doby, co byl dítě.

Na druhé nahrávce míří Holston do bažin, aby chytil mladého krokodýla mořského. Zvíře, které obvykle patří k nejagresivnějším plazům na světě, mu jen ochable visí v rukou, když ho za krk zvedá ke kameře. Na obou videích je vidět, jak pouští zvířata zpátky do přírody.

Mluvčí queenslandského ministerstva životního prostředí potvrdil, že úřady oba incidenty vyšetřují. "Aby bylo jasno: Lidé by se neměli pokoušet chytat žádné krokodýly, pokud k tomu nemají speciální výcvik a licenci," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Způsob, jakým influencer s krokodýly zacházel, u nich podle odborníků vyvolal zbytečný a nebezpečný stres. Krokodýli patří od roku 1971 v Austrálii k chráněným druhům.

Queenslandská vláda v loňském roce přijala nový zákon, jehož cílem je zakročit proti nebezpečným interakcím s krokodýly. Trestné je nyní i neúmyslné krmení krokodýlů odhazováním jídla, které láká krokodýly na veřejná prostranství.

Rozhořčení nad Holstonovými videi následuje několik měsíců poté, co byla jiná americká influencerka široce odsuzována za zveřejnění videa, na kterém na cestě bere do náručí mládě vombata a zdá se, že se smíchem utíká před jeho zoufalou matkou.

Do diskuse se v březnu zapojil i premiér Anthony Albanese, který ženě jménem Sam Jonesová navrhl, aby zkusila totéž udělat se zvířetem, které se může bránit. "Vezměte mládě krokodýlí matce a uvidíme, jak daleko utečete," vzkázal jí. Influencerka krátce po vypuknutí poprasku opustila zemi.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vzkaz v lahvi Foto: Dasha Bondareva Flickr Vzkaz kanadského páru v lahvi se našel o 13 let později v irské zátoce Medvěd hnědý Foto: davic Flickr V britském zooparku utekly dvě medvědice, ve skladu spořádaly zásoby medu Kohout v Miami Foto: Bruno Kestemont Flickr Miami ovládly divoké slepice. Někteří vnímají kohouty jako kulturní symbol

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 67

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 22

Miroslav Petr: Nové nároky na čištění odpadních vod jsou přede dveřmi

Diskuse: 50

Rakousko prohrálo spor s komisí o zařazení jádra a plynu mezi zelené investice

Diskuse: 68

Jakub Hruška: Národní park Křivoklátsko nebude

Diskuse: 73

Jakub Hruška: Myxomatóza u našich zajíců? Potvrzeno

Diskuse: 35

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist