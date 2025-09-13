Australské úřady vyšetřují influencera z USA za nahrávky soubojů s krokodýly
Influencer se hájí tím, že svá videa natáčí ze vzdělávacích důvodů. Podle odborníků na volně žijící zvířata je ale jeho počínání kruté; a premiér státu Queensland na jeho adresu prohlásil, že je blboun.
Queenslandské úřady uvedly, že to, co influencer provádí, je krajně nebezpečné a nelegální. Hrozí mu pokuta až 37 500 australských dolarů (více než půl milionu Kč).
Ve videu, které zveřejnil minulý týden na svém účtu na instagramu, je Holston vidět, jak skáče do mělké vody, kde honí sladkovodního krokodýla. Zvířeti se ho podaří zranit, než ho Holston zneškodní a prohlásí: "Takhle vypadají sny," protože prý chtěl jet do Austrálie od doby, co byl dítě.
Na druhé nahrávce míří Holston do bažin, aby chytil mladého krokodýla mořského. Zvíře, které obvykle patří k nejagresivnějším plazům na světě, mu jen ochable visí v rukou, když ho za krk zvedá ke kameře. Na obou videích je vidět, jak pouští zvířata zpátky do přírody.
Mluvčí queenslandského ministerstva životního prostředí potvrdil, že úřady oba incidenty vyšetřují. "Aby bylo jasno: Lidé by se neměli pokoušet chytat žádné krokodýly, pokud k tomu nemají speciální výcvik a licenci," uvedlo ministerstvo v prohlášení.
Způsob, jakým influencer s krokodýly zacházel, u nich podle odborníků vyvolal zbytečný a nebezpečný stres. Krokodýli patří od roku 1971 v Austrálii k chráněným druhům.
Queenslandská vláda v loňském roce přijala nový zákon, jehož cílem je zakročit proti nebezpečným interakcím s krokodýly. Trestné je nyní i neúmyslné krmení krokodýlů odhazováním jídla, které láká krokodýly na veřejná prostranství.
Rozhořčení nad Holstonovými videi následuje několik měsíců poté, co byla jiná americká influencerka široce odsuzována za zveřejnění videa, na kterém na cestě bere do náručí mládě vombata a zdá se, že se smíchem utíká před jeho zoufalou matkou.
Do diskuse se v březnu zapojil i premiér Anthony Albanese, který ženě jménem Sam Jonesová navrhl, aby zkusila totéž udělat se zvířetem, které se může bránit. "Vezměte mládě krokodýlí matce a uvidíme, jak daleko utečete," vzkázal jí. Influencerka krátce po vypuknutí poprasku opustila zemi.
