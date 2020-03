Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Guardian News / youtube.com Paní otevřela přední dveře a lekla se. To, co leželo před domem na předměstí Oxenfordu, byla pět metrů dlouhá krajta tmavá - albín. Had vážil více než 80 kilogramů (na snímku).

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jako ostřílený odborník na odchyt hadů je Australan Tony Harrison zvyklý, že mu volají vyděšení lidé a tvrdí, že mají před domem pětimetrového hada. Ale dáma, která telefonovala v pondělí, poprvé v jeho životě nepřeháněla, napsal v úterý zpravodajský server The Guardian

"Byl to největší had, na jakého jsem za 27 let narazil," řekl novinářům. "Chudák paní otevřela přední dveře a k smrti se vyděsila." To, co leželo před domem na předměstí Oxenfordu, byla pět metrů dlouhá krajta tmavá - albín. Had vážil více než 80 kilogramů, a tak měl Harrison štěstí, že byl vcelku přítulný.

"Krajty tmavé v Austrálii nežijí, takže je jasné, že to byl něčí nelegální mazlíček. Musel strávit celý život v zajetí, takže byl zvyklý na to, že ho někdo bere do ruky," dodal.

Chovat krajty tmavé je v Austrálii zakázané. Nejsou sice jedovaté, ale pokud utečou do volné přírody - jako tento albín - mohou napáchat značné škody na místním ekosystému. "Krmí se potravou, kterou potřebují naše původní zvířecí druhy, a hrozí také riziko zavlečení virů, které mohou vyhladit celou australskou hadí populaci," uvedl Harrison.

Poté, co obrovského hada odchytil, zavolal na ministerstvo zemědělství a rybolovu, aby si pro zvíře přijeli. A pak sám vyzvedl ze školy svého syna Jensena, aby se mohl setkat s tak impozantním tvorem.

"Když jsme ho vytáhli z kufru auta, nemohl uvěřit, že je opravdový," řekl Harrison. Přísné australské zákony týkající se biologické bezpečnosti znamenají, že krajta bude s největší pravděpodobností utracena. "Bylo trochu smutné si s ním hrát a vědět, co ho asi čeká," dodal.

Za chov zakázaných plazů, jako je krajta tmavá, hrozí v australském státě Queensland pokuta až ve výši 130.550 australských dolarů (téměř dva miliony korun).

reklama