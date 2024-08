Autobusy v Praze začnou jezdit na vodík. Metropole zahájí pilotní projekt k dekarbonizaci města

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Praha zahájí projekt na výrobu a využití vodíku k dekarbonizaci metropole. Zelený nebo nízkouhlíkový vodík využije v dopravě ve městě. Na výrobě energie z obnovitelných zdrojů, využití vodíku nebo jeho skladování a distribuci bude hlavní město spolupracovat s městskými společnostmi Pražská plynárenská (PPAS) a Pražské služby (PSAS). Vyplývá to z dokumentů, které dnes schválili pražští radní.Na přípravu projektu dá pražský magistrát 60 000 eur (zhruba 1,51 milionu korun), finance má dostat z programu Evropské unie European City Facility (EUCF). Dotaci použije na vypracování studie, jejímž cílem bude start pilotních projektů výroby a užití zeleného vodíku, píše se v dokumentu. Ve studii má být například návrh umístění obnovitelného zdroje energie, elektrolyzéru a vodíkové plnicí stanice pro plnění autobusů a vozů komunálních služeb ve vybraných lokalitách, ekonomická analýza projektu a technická studie proveditelnosti.

Projekt a spolupráce s PPAS a PSAS v oblasti využití vodíku je součástí tzv. klimatického plánu, který Praha schválila. Plán zahrnuje záměry na zlepšení životního prostředí a omezení emisí či fosilních paliv v dopravě. Město má při zavádění vodíkových technologií do praxe spolupracovat s firmami. Půjde o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, výrobu zeleného nebo nízkouhlíkového vodíku, skladování a distribuci vodíku, využití vodíku v palivovém článku a ve spalování.

Proti schválení projektu byl například radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). "Já to považuji za poměrně velký problém. Nemyslím si, že město by mělo být výzkumnou institucí a vstupovat do projektu ve chvíli, kdy příslušné palivové zdroje nejsou natolik vyzkoušeny. Ekonomicky to město zatěžuje," uvedl Kovářík a poukázal na to, že se jedná o pilotní projekt.

PPAS podle dokumentu uvedla, že má zájem otevřít v roce 2025 vodíkovou stanici v Michli a nabídnout ji jako pilotní místo pro zásobování vozů vodíkem. PSAS pak deklaruje, že bude mít ve svém vozovém parku do roku 2025 vozidla s palivovým článkem s celkovou denní spotřebou 60 kg vodíku, pokud to dostupnost umožní.

V současnosti se vodík v Česku využívá převážně v chemickém průmyslu jako surovina a meziprodukt pro výrobu čpavku či anilinu, nebo v rafineriích. V dopravě se využívá minimálně, v loňském roce bylo v Česku registrovaných 24 osobních vodíkových vozidel. V energetice a teplárenství se nevyužívá vůbec, uvedl dříve Svaz průmyslu a dopravy ČR. Česko má od roku 2021 vlastní vodíkovou strategii, podle svazu se však v praxi příliš nenaplňuje. Na energetické využití vodíku se Česko musí více připravit, uvedli dříve zástupci ministerstva životního prostředí a ministerstva průmyslu.

