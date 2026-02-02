https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-cr-bude-mit-zastupce-na-jednani-unijnich-ministru-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Babiš: ČR bude mít zástupce na jednání unijních ministrů životního prostředí

2.2.2026 19:17 | PRAHA (ČTK)
Foto | Christian Lue / Unsplash
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé) na neformální radě unijních ministrů životního prostředí na Kypru nebude součástí slovenské delegace, Česko bude mít na místě i dalšího zástupce, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).
 
Minulý týden Turek uvedl, že bude doprovázet na jednání, které se koná 5. a 6. února, slovenského ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Turek Babiše informoval, že zástupcem ČR bude náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž (ANO) a ředitel odboru mezinárodních vztahů Michal Pastvinský.

"Neformální rada ministrů životního prostředí na Kypru není jednání, kde by se cokoli rozhodovalo, je to spíš o diskusi. Určitě tam nebude (Turek) součástí slovenské delegace. Pan Turek se účastní, protože jde o neformální akci. Předpokládám ale, že tam bude někdo z ministerstva," řekl Babiš.

Turek uvedl, že bude doprovázet Tarabu, na tiskové konferenci při jeho návštěvě Česka. V pátek řekl, že se slovenským ministrem našli řadu společných témat. Prioritami není podle něj jen ochrana přírody, ale také průmyslu. Těmto tématům se chce věnovat na zmíněném summitu.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) dříve ČTK řekl, že považuje přítomnost pouze zmocněnce na setkání za nedostatečné zastoupení. Podle něj je zásadní, aby se jak formálních, tak neformálních jednání osobně účastnil ministr, protože přítomnost člena vlády výrazně ovlivňuje vnímání země ostatními partnery.

Turek v pátek také zmínil, že se na summitu má Česko věnovat i například záchraně olova nebo akceleračním zónám. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně.

Dnes Babiš řekl, že je třeba změnit projekt akceleračních zón, který předchozí vláda navázala na peníze z EU. Podle něj je projekt nutné upravit, protože lidé obecně odmítají stavbu větrných elektráren ve svém okolí.

"Ty akcelerační zóny byly nešťastně připraveny a dnes to uznávají i investoři. Bylo to pod tlakem a definováno v různých oblastech, které byly necitlivě vybrány, jen aby se splnil milník," řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Označil to za mimořádné nešťastné opatření, které bylo přijaté pod tlakem.

"Připravuje se proto zásadní změna akceleračních zón, právě kvůli tomu, že někomu byla v jeho oblasti nařízena výstavba. Viděl jsem obce, kam plánovali postavit 15 větrníků a takto to nejde. Hledáme řešení, abychom nepřišli o peníze, a pokud k výstavbě dojde, bude jen v odlehlých oblastech, daleko od obytných míst," dodal Havlíček.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
