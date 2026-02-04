Babiš nebude tlačit na Motoristy, aby navrhli jiného kandidáta na ministra
"My máme samozřejmě koaliční smlouvu, která jasně říká, že každá koaliční strana navrhuje své kandidáty a já tedy nemám možnost měnit jejich názor," řekl Babiš novinářům při návštěvě Itálie. "Faktem je, že jsme se dostali do patové situace," dodal.
Vicepremiér a předseda Motoristů Petr Macinka dnes ve Sněmovně řekl, že prezident Turka odmítl jmenovat nikoli kvůli právním důvodům, ale na základě subjektivního hodnotového soudu. Na schůzi vyvolané opozicí k vyslovení nedůvěry vládě mluvil Macinka o prezidentském aktivismu a o údajném útoku na ústavu. "Já předpokládám, že to bylo, doufám, už poslední vystoupení nějaké konfrontační ze strany koaličních partnerů," řekl v Římě Babiš. Uvedl také, že už o věci nechce diskutovat a ztrácet na ní energii, ale věnovat se důležitějším věcem.
Turka prezident odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a výrokům. V kabinetu, který vznikl v polovině prosince, vykonává funkci ministra životního prostředí Macinka, současně vede českou diplomacii. Turka jmenovala Babišova vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se v neděli konaly v centru Prahy i dalších městech demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí.
Motoristé svůj postoj měnit nechtějí, tvrdí, že prezident by měl dodržovat ústavu a Turka jmenovat ministrem. Turek dnes novinářům řekl, že vůči Pavlovi už udělali ústupek tím, když ho místo původně zvažovaného ministerstva zahraničí nominovali do čela resortu životního prostředí. Nepovažuje nicméně za ideální, aby celé čtyři roky řídil Macinka obě ministerstva. "Já si myslím, že to není úplně optimální stav, je to samozřejmě nějaký kompromis, ale je to problém na straně pana prezidenta. My s tím víc udělat nemůžeme, my jsme udělali ústupek a další už neuděláme," prohlásil Turek v rozhovoru pro Radiožurnál.
reklama