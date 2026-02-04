https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-nebude-tlacit-na-motoristy-aby-navrhli-jineho-kandidata-na-ministra
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Babiš nebude tlačit na Motoristy, aby navrhli jiného kandidáta na ministra

4.2.2026 21:09 | ŘÍM (ČTK)
Diskuse: 1
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Packa / Wikimedia Commons
Premiér Andrej Babiš nebude tlačit na Motoristy, aby navrhli jiného kandidáta na ministra životního prostředí. Novinářům řekl, že věc už nechce řešit. Pokud Motoristé uznají, že by chtěli jmenovat do vlády někoho jiného než Filipa Turka, předseda vlády návrh v rámci koaliční smlouvy předloží. Zatím to tak ale podle něj nevypadá, dodal ministerský předseda.
 
Mluvčí prezidenta Vít Kolář po jednání Babiše s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává od předsedy vlády nový návrh. Babiš už předtím uvedl, že Pavel původně navrženého poslance Motoristů Filipa Turka ministrem nikdy nejmenuje a dodal, že věc považuje za uzavřenou. Motoristé ale nehodlají navrhovat někoho jiného a dělat další ústupky vůči prezidentovi, řekl novinářům Turek.

"My máme samozřejmě koaliční smlouvu, která jasně říká, že každá koaliční strana navrhuje své kandidáty a já tedy nemám možnost měnit jejich názor," řekl Babiš novinářům při návštěvě Itálie. "Faktem je, že jsme se dostali do patové situace," dodal.

Vicepremiér a předseda Motoristů Petr Macinka dnes ve Sněmovně řekl, že prezident Turka odmítl jmenovat nikoli kvůli právním důvodům, ale na základě subjektivního hodnotového soudu. Na schůzi vyvolané opozicí k vyslovení nedůvěry vládě mluvil Macinka o prezidentském aktivismu a o údajném útoku na ústavu. "Já předpokládám, že to bylo, doufám, už poslední vystoupení nějaké konfrontační ze strany koaličních partnerů," řekl v Římě Babiš. Uvedl také, že už o věci nechce diskutovat a ztrácet na ní energii, ale věnovat se důležitějším věcem.

Turka prezident odmítl jmenovat kvůli jeho postojům a výrokům. V kabinetu, který vznikl v polovině prosince, vykonává funkci ministra životního prostředí Macinka, současně vede českou diplomacii. Turka jmenovala Babišova vláda zmocněncem pro klimatickou změnu a Green Deal, kancelář má na ministerstvu. Kvůli nejmenování Turka se Macinka s Pavlem dostal do vyhroceného konfliktu. Na podporu prezidenta se v neděli konaly v centru Prahy i dalších městech demonstrace, kterých se účastnily desítky tisíc lidí.

Motoristé svůj postoj měnit nechtějí, tvrdí, že prezident by měl dodržovat ústavu a Turka jmenovat ministrem. Turek dnes novinářům řekl, že vůči Pavlovi už udělali ústupek tím, když ho místo původně zvažovaného ministerstva zahraničí nominovali do čela resortu životního prostředí. Nepovažuje nicméně za ideální, aby celé čtyři roky řídil Macinka obě ministerstva. "Já si myslím, že to není úplně optimální stav, je to samozřejmě nějaký kompromis, ale je to problém na straně pana prezidenta. My s tím víc udělat nemůžeme, my jsme udělali ústupek a další už neuděláme," prohlásil Turek v rozhovoru pro Radiožurnál.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ministerstvo životního prostředí Foto: VitVit Wikimedia Commons Pavel čeká od Babiše nového kandidáta místo Turka, Motoristé jiné jméno nechtějí Vlajka EU Foto: Christian Lue Unsplash Babiš: ČR bude mít zástupce na jednání unijních ministrů životního prostředí Sídlo Ministerstva životního prostředí SR v Bratislavě Foto: Jozef Kotulič Slovakia Wikimedia Commons Macinka a Turek jednali se slovenským ministrem životního prostředí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PE

Petr Eliáš

5.2.2026 11:09
Nejubožejší premiér v historii. :D
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist