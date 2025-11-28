https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bbc-na-jihokorejsky-ostrov-cedzu-vyplavuje-more-balicky-drog-nikdo-nevi-odkud
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Na jihokorejský ostrov Čedžu vyplavuje moře balíčky drog. Nikdo neví odkud

28.11.2025 06:23 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Maciej Bledowski / Shutterstock
Od letošního září vyplavuje moře na břeh jihokorejského ostrova Čedžu malé balíčky, které na první pohled vypadají jako čínský čaj. Ovšem pod barevným obalem s čínským znakem "čaj" se skrývá droga ketamin, napsal zpravodajský server BBC News.
 
Místní obyvatelé při nejméně osmi příležitostech našli už celkem 28 kilogramů této drogy, uvedla jihokorejská policie. Ketamin se používá jako anestetikum při lékařských zákrocích, jeho rekreační užívání je v Jižní Koreji nelegální. Při nesprávném užívání může mít vážné fyzické a psychické následky, včetně poškození srdce a plic.

Pobřežní stráž na ostrově Čedžu vytvořila tým, který má za úkol vysledovat možné námořní a pozemní trasy, kterými se droga mohla dostat do země. Vyšetřovatelé prověřují možnost, že ketamin na ostrov přinesly mořské proudy, a snaží se zjistit odkud. Podobné vyplavené zásilky už se našly i ve městě Pchohang v provincii Kjongsang pukdo a na japonském ostrově Cušima.

Odborníci tvrdí, že za balíčky ketaminu může stát větší drogový gang; někteří pašeráci vyhazují z lodi do oceánu balíky drog se sledovacím zařízením, aby je bylo možné později vyzvednout.

Pašování přes jihokorejský ostrov Čedžu, který patří k vyhledávaným turistickým destinacím, může nahrávat slabá kontrola na letištích a v přístavech, řekl místnímu tisku Jun Hung-he, profesor na katedře drogové a alkoholové závislosti z Hansung University v Soulu.

Jihokorejské úřady mezitím varovaly obyvatele a návštěvníky ostrova Čedžu, aby se nedotýkali žádných podezřelých předmětů, které najdou na pobřeží, a aby k nim ihned přivolali policii.

Zatím největší množství ketaminu v čajových sáčcích našel v polovině října muž při čištění pláže; celkem posbíral 20 kilogramů drogy. Minulý týden úřady vyslaly tým čítající více než 800 vojáků, policistů a dobrovolníků, aby pročesal severní pobřeží ostrova, napsal korejský deník Čungang ilbo.

"Vidět tolik lidí, jak hledají drogy, je hrozné," řekla jedna z obyvatelek ostrova Čedžu, která se představila jen rodovým jménem Kim. "Na tuhle pláž často beru své děti. Děsí mě, že by se něčeho takového mohly dotknout," řekla listu Čungang ilbo.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

