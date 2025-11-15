https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-japonsku-zacala-platit-pravidla-ktera-policistum-umoznuji-odstrelovat-medvedy
V Japonsku začala platit pravidla, která policistům umožňují odstřelovat medvědy

15.11.2025 03:29 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michelle Bender / Flickr
V Japonsku vstoupila v platnost novelizovaná pravidla, která umožňují policistům používat pušky k odstřelování medvědů. Jde o reakci na nedávný nárůst útoků těchto šelem na lidi, napsala agentura Kjódó.
 
Policie rozšířila možnosti používání pušek, které se dosud vztahovaly na řešení nebo prevenci závažných trestných činů, jako například únosy. Stalo se tak v době, kdy země zintenzivnila úsilí v boji proti útokům medvědů, které si od dubna do začátku listopadu vyžádaly 13 lidských životů.

Zásahové jednotky z různých prefektur budou spolupracovat s místní policií v severovýchodních prefekturách Iwate a Akita, kde bylo nejvíce případů napadení medvědy. Každá prefektura bude mít dva týmy složené z velitele, styčného důstojníka pro místní úřady a dvou odstřelovačů.

V Japonsku v září vstoupily v platnost legislativní změny, které obcím umožňují pověřit lovce prováděním nouzových odstřelů nebezpečných zvířat, jež vnikla do obydlených oblastí. Pokud nelze čekat na schválení nouzového odstřelu ze strany místních úřadů, mohou policisté medvědy zabít. Policie dosud přijímala opatření jako jsou evakuace místních, zajišťování okolí nebo hlídkování na školních trasách, kde byly šelmy spatřeny.

Vláda také do poloviny listopadu reviduje stávající opatření proti medvědům, kteří se dostávají do měst. Patří mezi ně najímání osob s loveckými licencemi nebo povzbuzování bývalých policistů a členů ozbrojených sil k tomu, aby si tyto licence pořídili.

vodovodní kohoutek Foto: Luis Tosta Unsplash AFP: V Tádžikistánu je dostatek vody, ale pitné jen málo Medvěd ušatý japonský Foto: Alpsdake Wikimeda Commons Japonsko nasadilo vojáky do boje proti medvědům kvůli rostoucímu počtu útoků mořské dno Foto: Alex Sheppard Flickr Japonsko jako první na světě plánuje těžbu kovů z hlubokého moře

