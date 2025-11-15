V Japonsku začala platit pravidla, která policistům umožňují odstřelovat medvědy
Zásahové jednotky z různých prefektur budou spolupracovat s místní policií v severovýchodních prefekturách Iwate a Akita, kde bylo nejvíce případů napadení medvědy. Každá prefektura bude mít dva týmy složené z velitele, styčného důstojníka pro místní úřady a dvou odstřelovačů.
V Japonsku v září vstoupily v platnost legislativní změny, které obcím umožňují pověřit lovce prováděním nouzových odstřelů nebezpečných zvířat, jež vnikla do obydlených oblastí. Pokud nelze čekat na schválení nouzového odstřelu ze strany místních úřadů, mohou policisté medvědy zabít. Policie dosud přijímala opatření jako jsou evakuace místních, zajišťování okolí nebo hlídkování na školních trasách, kde byly šelmy spatřeny.
Vláda také do poloviny listopadu reviduje stávající opatření proti medvědům, kteří se dostávají do měst. Patří mezi ně najímání osob s loveckými licencemi nebo povzbuzování bývalých policistů a členů ozbrojených sil k tomu, aby si tyto licence pořídili.
