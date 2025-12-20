Japonci nasazují do boje s medvědy novou zbraň - robotického vlka
Společnost Ohta Seiki poprvé uvedla svého vlka na trh v roce 2016. Zpočátku se mu mnoho lidí smálo kvůli jeho neobvyklému vzhledu. V té době byly hlavním nástrojem k odstrašování divokých zvířat elektrické ohrady, takže mechanický vlk působil spíš jako kuriozita než jako seriózní nástroj.
Poté, co zkušební pronájem ale prokázal jeho účinnost a snadnou údržbu, začal o něj být zájem a v současnosti je asi 330 těchto robotů používáno na farmách, podél zvířecích stezek a jinde. V poslední době se navíc poptávka po tomto produktu ztrojnásobila. A to i ze zahraničí, odkud firma dostala asi deset dotazů, včetně jednoho z Indie, kde se zájemce ptal, zda by mohl být účinný i proti slonům.
Společnost vyvíjí také další produkty. Jedním z nich je Wolf Mover, dálkově ovládané samohybné zařízení k plašení medvědů. Dalším je přenosný Monster Wolf, který slouží k odhánění medvědů při turistice nebo kempování.
V Japonsku bylo od letošního dubna zaznamenáno rekordních téměř 200 útoků medvěda na člověka, které si vyžádaly již 13 obětí. Mohou za to rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů potravy způsobený klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí. Vláda už povolala na pomoc i armádu a povolila policistům, aby v případě nutnosti medvědy stříleli.
Japonský poddruh medvěda ušatého (Ursus thibetanus japonicus), který je rozšířený po většině japonského území, může vážit až 130 kilogramů. Medvěd ussurijský (Ursus arctos lasiotus), který žije na severojaponském ostrově Hokkaidó, může vážit až 400 kilogramů.
reklama