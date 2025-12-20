https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/japonci-nasazuji-do-boje-s-medvedy-novou-zbran-robotickeho-vlka
Japonci nasazují do boje s medvědy novou zbraň - robotického vlka

20.12.2025 18:38 | SAPPORO (ČTK)
Foto | Alpsdake / Wikimeda Commons
Japonci nasazují do boje s medvědy novou zbraň. Je jí vlk, který sice není živý, ale přesto vyje, vrčí a bliká červenýma očima. Na první pohled se může zdát, že Monster Wolf je pouze levná hračka, stal se však velmi populární k odstrašení medvědů a zájem o něj je i v zahraničí, napsala agentura Kjódó.
 
Monster Wolf se aktivuje, když jeho infračervené senzory detekují blížící se zvířata. Otočí hlavu se zářícíma červenými očima, bliká modravými LED světly a vydává hlasité zvuky, aby zvířata odradil. Umělý vlk vydává zvuky hlasité jako klakson auta. Má asi 50 variací těchto zvuků, jako jsou zvířecí vytí a lidské hlasy, které se přehrávají náhodně, aby si zvířata nezvykla na jeden zvuk. Zvuky byly vytvořené za pomoci umělé inteligence a materiálů bez autorských práv.

Společnost Ohta Seiki poprvé uvedla svého vlka na trh v roce 2016. Zpočátku se mu mnoho lidí smálo kvůli jeho neobvyklému vzhledu. V té době byly hlavním nástrojem k odstrašování divokých zvířat elektrické ohrady, takže mechanický vlk působil spíš jako kuriozita než jako seriózní nástroj.

Poté, co zkušební pronájem ale prokázal jeho účinnost a snadnou údržbu, začal o něj být zájem a v současnosti je asi 330 těchto robotů používáno na farmách, podél zvířecích stezek a jinde. V poslední době se navíc poptávka po tomto produktu ztrojnásobila. A to i ze zahraničí, odkud firma dostala asi deset dotazů, včetně jednoho z Indie, kde se zájemce ptal, zda by mohl být účinný i proti slonům.

Společnost vyvíjí také další produkty. Jedním z nich je Wolf Mover, dálkově ovládané samohybné zařízení k plašení medvědů. Dalším je přenosný Monster Wolf, který slouží k odhánění medvědů při turistice nebo kempování.

V Japonsku bylo od letošního dubna zaznamenáno rekordních téměř 200 útoků medvěda na člověka, které si vyžádaly již 13 obětí. Mohou za to rostoucí počet medvědů, nedostatek přirozených zdrojů potravy způsobený klimatickými změnami a vylidňování venkovských oblastí. Vláda už povolala na pomoc i armádu a povolila policistům, aby v případě nutnosti medvědy stříleli.

Japonský poddruh medvěda ušatého (Ursus thibetanus japonicus), který je rozšířený po většině japonského území, může vážit až 130 kilogramů. Medvěd ussurijský (Ursus arctos lasiotus), který žije na severojaponském ostrově Hokkaidó, může vážit až 400 kilogramů.

