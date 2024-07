Benešov chystá stavbu třídírny odpadu, o umístění zatím není rozhodnuto

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Peryn / Peryn / Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Benešov chystá stavbu třídírny komunálního odpadu za více než 100 milionů korun. Vybudovat by ji mohl v oblasti Kavčín, je k tomu ale potřeba zpracovat posudek EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Vzniknout by mohla také v Pomněnicích nebo Mariánovicích, o umístění zatím nebylo rozhodnuto, řekl ČTK místostarosta Roman Tichovský (ODS)."Zpracovaly se podklady pro EIA a mělo by být zahájeno zjišťovací řízení z hlediska životního prostředí, zda to tam může vyrůst. Pokud bude muset být velká EIA, tak to potrvá minimálně rok," uvedl Tichovský k oblasti Kavčín.

V Pomněnicích podle něj nebude EIA nutná, protože tam nejsou žádné významné krajinné prvky. Třetí možnou oblastí jsou Mariánovice, kde se ale lidé už dříve vyslovili proti záměru při veřejném fóru pořádaném radnicí.

Pokud se město nedohodne s vlastníky pozemků v Kavčíně a Pomněnicích, připadaly by Mariánovice podle Tichovského v úvahu, protože tam má město své pozemky. "EIA by se tam dělala také, nechali bychom si ji udělat schválně, abychom měli jistotu, že záměr z hlediska životního prostředí nenaruší tamní bydlení," dodal místostarosta.

Benešov podle Tichovského třídicí linku potřebuje, aby ušetřil na nákladech za odvážení odpadu. Přetříděním lze dosáhnout úspor v dopravě. Město nemůže využívat skládku v Přibyšicích, jejíž kapacita se vyčerpala. Odpad nejdříve Benešovští vozili na skládku do Votic a nyní ho převážejí do spalovny v pražských Malešicích.

reklama