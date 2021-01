Biden spustil tažení proti změně klimatu, nelze podle něj čekat

Jiří Svoboda 28.1.2021 13:07

Za 2 biliony dolarů by postavil 1500 jaderných bloků o celkovém výkonu 1500 GW. Pro bezemisní výrobu elektřiny v USA by stačila jen 1/3 z nich a měli by na zhruba 100 let vystaráno.

Odpovědět