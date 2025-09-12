Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce
Botanici veřejnosti na výstavě poprvé představili nový druhu pryšce, který objevil v západní Africe Pavel Hanáček s mezinárodním vědeckým týmem z Kapského města. "Bylo to obrovské štěstí. Když jezdíme do zemí, kde se tyto rostliny vyskytují, máme sice vytipovaná místa, kde by se mohly nacházet, ale nový pryšec jsme objevili na relativně nečekaném místě. Protože existuje několik druhů pryšců, které jsou podobné, nechali jsme si čas na jeho důkladné prostudování. Že jde o nový druh definitivně potvrdila genetická analýza," uvedl vědec na webu.
Rostlinu tvoří malý, silně dužnatý stonek o šířce dvou centimetrů. Většina těla je ukryta pod zemí. Na povrchu jsou patrné jen drobné trny a květy. V terénu je téměř neviditelný, barevně totiž splývá s okolním prostředím. Také návštěvníci výstavy jej vhledem k jeho velikosti a barvě zřejmě budou moci vidět jen s obtížemi.
Maskování je pro nově nalezený druh podle vědců významným faktorem pro přežití. V období sucha mají totiž býložravci žijící v oblasti nedostatek potravy. "Pokud je rostlina takto maskovaná, tak je velká pravděpodobnost, že ji zvířata přehlédnou. Pro tento pryšec je to tak zcela zásadní vlastnost. Pokud by zvíře poškodilo rostlinu okusem, bude regenerace ve srážkově nepříznivém období velmi obtížná," uvedl Hanáček.
Výstava sukulentů a jiných exotických rostlin potrvá ve sklenících v Kotlářské ulici do 19. září. Otevřená je denně od 9:00 do 17:30, základní vstupné je 160 korun.
