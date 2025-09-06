Botanická v Liberci si výstavou ke 130 letům připomíná milníky své historie
Z dochovaných fotografií se podle mluvčí zahrady Radky Kuchtové dá usuzovat, že dobu vzniku může pamatovat i venku rostoucí ginkgo biloba (jinan dvoulaločný). "Ta se objevuje na fotkách už od počátku, takže jsem si říkala, jestli tady náhodou nebyla snad ještě i dřív než zahrada," řekla.
Botanická zahrada na ploše 1,8 hektaru původně sloužila hlavně k zásobování města zelení. První expoziční skleník nazvaný Palmehaus pro veřejnost otevřela v roce 1930 a bylo v něm 15 druhů palem a 360 druhů rostlin. Dalším významný milník pro zahradu nastal v 50. letech minulého století, kdy za ředitelování Pavla Smrže začala výstavba dalších skleníků a v roce 1959 přibylo i první akvárium, jež s objemem 3000 litrů bylo tehdy největší v celém Československu. Velkoobjemová akvária patří dodnes mezi největší lákadla zahrady.
Další fáze výstavby skleníků se odehrála v letech 1973 až 1981, aby je za další čtvrtstoletí nahradily ty současné, když zahradu vedl Miloslav Studnička. Podle návrhu architekta Pavla Vaněčka byl v letech 1995 až 2000 postavený skleníkový komplex, který svým uspořádáním připomíná seskupení rostlinných buněk a představuje 13 botanických témat. Od roku 2014 ho doplňuje pavilon, ve kterém každé léto rozkvétají tři největší existující leknínovité rostliny, tedy viktorie královská, viktorie Cruzova a euryalé vzdorná.
Podle Lenka se opět blíží doba, kdy budou muset skleníky modernizovat. "Zatím začínáme rekonstrukcí pěstebních skleníků v zázemí, protože tam to je jednodušší, neboť se jedná o skleníky, které jsou stavěné systémem stavebnice. Rekonstrukce expozičních skleníků bude o poznání složitější, protože ty byly panem architektem Vaněčkem navržené na míru," dodal Lenk.
Zahrada má ve svých sbírkách přes 8000 rostlin a pyšní se několika unikáty. Patří k nim například pět nejstarších kamélií v Evropě nebo největší průřez zkamenělým kmenem, který se kdy v Česku našel. Liberecká zahrada má také patrně největší sbírku orchidejí v zemi čítající přes 1500 druhů, význačná je i její sbírka masožravých rostlin. V posledních letech zájem o zahradu i díky zavedení doprovodných akcí roste. Loni měla dokonce nejvyšší návštěvnost za posledních 15 let, když do ní přišlo 76.608 lidí. Letos to podle ředitele zatím vypadá na obdobou návštěvnost.
reklama