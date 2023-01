Botanická zahrada v Praze uvede přednášky s asijskou tematikou

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Botanická zahrada Praha Ilustrační foto

Botanická zahrada v Praze letos pro veřejnost připravila přednášky inspirované Asií. Zúčastnit se mohou nadšení botanici i nezkušení laici. Přednášky se budou konat každý týden od 9. února do 6. dubna, uvedla. Návštěvníci se dozví zajímavosti z asijských zemí, jako první je na programu flóra Kyrgyzstánu."Pro naše návštěvníky jsme připravili tradiční cyklus oblíbených, nejen botanických přednášek. Letošní rok v botanické zahradě bude asijský, budeme více akcentovat naše expozice a sbírky, které vycházejí z asijské přírody, a tak i přednášky budou z velké části zaměřené na Asii," uvedl ředitel zahrady Bohumil Černý.

Přednášky se uskuteční každý čtvrtek od 17:30, sdělili zástupci zahrady. Vstupenka na přednášku bude stát 150 korun, v ceně bude vstup do botanické zahrady včetně skleníku Fata Morgana. Zájemci budou moct přednášky sledovat i on-line.

Na první přednášce s názvem Stepní květena Kyrgyzstánu vystoupí kurátor zahrady Petr Hanzelka, který seznámí veřejnost s pestrostí kyrgyzstánské přírody, zejména s oblastmi polopouští a stepí.

"Mnohé druhy, které zde rostou, se s úspěchem dají pěstovat i v našich zahradách. V mnoha případech se jedná o velmi odolné rostliny, které jsou schopné vyrovnat se i s náročnějšími podmínkami u nás, zejména s případným nedostatkem srážek během jara či léta, ale i s mrazy a zimou," řekl Hanzelka. Účastníky akce plánuje informovat o možnostech pěstování vybraných rostlin, zároveň ale také o historii či památkách Kyrgyzstánu.

Další přednášky se zaměří například na Thajsko nebo Japonsko. Zájemci se mohou těšit mimo jiné na informace o tradiční ájurvédské medicíně či přezimování našich ptáků v Asii.

Podle botanické zahrady mohou návštěvníci spatřit asijskou flóru v celém areálu, zejména pak ve skleníku Fata Morgana. V zahradě je také skleník Emei Shan plný čínských květů nebo zenová Japonská zahrada. Odborníci z botanické zahrady několikrát do Asie vycestovali, mimo jiné třeba do Číny, Vietnamu, Turecka nebo Filipín.

Kromě přednášek plánuje zahrada i další akce s asijskou tematikou. Například 3. března začne výstava orchidejí původem z Vietnamu.

V současné době se lidé mohou zúčastnit večerních komentovaných procházek setmělými prostory skleníku Fata Morgana, a to až do 25. března. Od 20. ledna do 26. března bude zahrada organizovat fotografickou výstavu Jak krmit ptáky? v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

