Botanická zahrada v pražské Troji by mohla mít dvě nové stálé expozice
Hřiště by mělo mít 770 metrů čtverečních. Jeho součástí má být například vývrat padlého stromu nebo lišejníkové varhany. Stavba této expozice by měla stát 35 milionů korun včetně DPH, z toho milion by chtěla zahrada investovat letos, 22 milionů příští rok a 12 milionů v roce 2027.
Poblíž skleníku Fata Morgana by měla vzniknout expozice himalájské květeny. Podle důvodové zprávy jsou tam pro tento druh rostlin ideální podmínky. "Je to místo, které dosud nebylo expozičně rozvíjeno a v těsné blízkosti tak výrazné a navštěvované dominanty jakou je Fata Morgana. Svažitý travní porost není dostatečně reprezentativní pro tak významnou pozici v zahradě," stojí v důvodové zprávě. Náklady na tuto expozici by měly činit deset milionů korun včetně DPH, z toho osm milionů by se mělo vyčerpat v příštím roce a zbytek v roce 2027.
Letos botanická zahrada zřídila stálou expozici s názvem Archa Bohemica, která představuje kriticky ohrožené i vyhynulé druhy rostlin z Česka, a také stálou expozici Japonské mlžné lesy.
