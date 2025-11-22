https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/botanicka-zahrada-v-troji-by-mohla-mit-dve-nove-stale-expozice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Botanická zahrada v pražské Troji by mohla mít dvě nové stálé expozice

22.11.2025 10:01 | PRAHA (ČTK)
Pohled z rozhledny v pražské botanické zahradě
Zdroj | Botanická zahrada Praha
Botanická zahrada v pražské Troji by mohla mít v budoucnu dvě nové venkovní expozice. Jedna má být koncipovaná jako hřiště pro nejmenší děti, kde se seznámí s ekosystémem lesa. Druhá se má věnovat himalájské květeně a má být umístěna vedle skleníku Fata Morgana. Se zavedením obou investic do centrálního číselníku akcí dnes souhlasili pražští radní. Náklady na obě expozice činí 45 milionů korun včetně DPH. Peníze by měly být čerpány hlavně v letech 2026 a 2027. Botanická zahrada v Troji je příspěvkovou organizací magistrátu. Loni ji navštívilo asi 415 000 lidí.
 
Expozice Skrytý svět rostlin bude určena pro nejmenší návštěvníky. Podle důvodové zprávy schváleného materiálu chybí dětem v areálu herní prvek. "Chtěli jsme se vyhnout konceptu městských hřišť a instalací, kterých je po celé republice nespočet, a vytvořili jsme koncept unikátního vzdělávacího prostoru, který děti nenásilnou formou seznamuje s prostředím lesa," stojí v důvodové zprávě.

Hřiště by mělo mít 770 metrů čtverečních. Jeho součástí má být například vývrat padlého stromu nebo lišejníkové varhany. Stavba této expozice by měla stát 35 milionů korun včetně DPH, z toho milion by chtěla zahrada investovat letos, 22 milionů příští rok a 12 milionů v roce 2027.

Poblíž skleníku Fata Morgana by měla vzniknout expozice himalájské květeny. Podle důvodové zprávy jsou tam pro tento druh rostlin ideální podmínky. "Je to místo, které dosud nebylo expozičně rozvíjeno a v těsné blízkosti tak výrazné a navštěvované dominanty jakou je Fata Morgana. Svažitý travní porost není dostatečně reprezentativní pro tak významnou pozici v zahradě," stojí v důvodové zprávě. Náklady na tuto expozici by měly činit deset milionů korun včetně DPH, z toho osm milionů by se mělo vyčerpat v příštím roce a zbytek v roce 2027.

Letos botanická zahrada zřídila stálou expozici s názvem Archa Bohemica, která představuje kriticky ohrožené i vyhynulé druhy rostlin z Česka, a také stálou expozici Japonské mlžné lesy.

