Botanické zahrady dnes nabídnou zvláštní program ke dni biodiverzity
Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové nabídne vstup zdarma a program od 09:00 do 18:00 zahrnuje komentované prohlídky, přednášku, ochutnávka bylinných čajů či výstavu kvetoucích pivoněk. Po předchozí registraci budou ve skleníku od 21:00 a 22:00 noční prohlídky. V Liberci návštěvníky čekají za poloviční vstupné komentované prohlídky v 15:00, 16:00 a 17:00 a další program.
Hamzův park a arboretum v Luži-Košumberku na Chrudimsku nabídne od 09:00 poznávací program pro malé i velké. Pražská botanická zahrada v Troji připravila komentované prohlídky a návštěvníkům se od 08:00 do 15:00 otevře také skleník Botanické zahrady Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Pražská botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Uiverzity Karlovy otevře skleník za poloviční vstupné a od 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 v něm budou zdarma komentované prohlídky.
V Průhonické botanické zahradě začne naučný program ve 14:00 a potrvá do 17:00. Táborská zahrada nabídne volný vstup do skleníků a v Teplicích čeká návštěvníky panelová diskuse s odborníky na téma Klimatická změna - mediální mýty vs. vědecký konsenzus.
