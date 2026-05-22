Botanické zahrady dnes nabídnou zvláštní program ke dni biodiverzity

22.5.2026 00:15 | PRAHA (ČTK)
Bečovská botanická zahrada
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | JaDlo / Wikimedia Commons
Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravily akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích.
 
V Bečově nad Teplou na Karlovarsku čekají návštěvníky od 14:00 do 17:00 tematická poznávací stanoviště s lektory zahrady a od 16:00 komentovaná prohlídka po nově budovaných expozicích. V brněnském Centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity bude otevírací doba prodloužená od 08:00 do 18:00.

Zahrada léčivých rostlin Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové nabídne vstup zdarma a program od 09:00 do 18:00 zahrnuje komentované prohlídky, přednášku, ochutnávka bylinných čajů či výstavu kvetoucích pivoněk. Po předchozí registraci budou ve skleníku od 21:00 a 22:00 noční prohlídky. V Liberci návštěvníky čekají za poloviční vstupné komentované prohlídky v 15:00, 16:00 a 17:00 a další program.

Hamzův park a arboretum v Luži-Košumberku na Chrudimsku nabídne od 09:00 poznávací program pro malé i velké. Pražská botanická zahrada v Troji připravila komentované prohlídky a návštěvníkům se od 08:00 do 15:00 otevře také skleník Botanické zahrady Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Pražská botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Uiverzity Karlovy otevře skleník za poloviční vstupné a od 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 v něm budou zdarma komentované prohlídky.

V Průhonické botanické zahradě začne naučný program ve 14:00 a potrvá do 17:00. Táborská zahrada nabídne volný vstup do skleníků a v Teplicích čeká návštěvníky panelová diskuse s odborníky na téma Klimatická změna - mediální mýty vs. vědecký konsenzus.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
