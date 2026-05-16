Lesy ČR lidem na 67 místech po celé zemi ukazovaly lesy obnovené po kalamitě
Komentované vycházky s lesníkem se uskutečnily například u Hradce Králové, Dvora Králové nad Labem nebo na Konopišti. Ve Znojmě či Nasavrkách na Chrudimsku se zájemci potkali také s ornitologem. Na Panském Poli v Orlických horách se naučili rozpoznávat a odlévat stopy lesní zvěře. U Náměšti nad Oslavou či na Kladské v Karlovarském kraji se vydali do obor pozorovat zvěř a seznámí se s oborními chovy. U Hořic na Jičínsku lesníci předvedli lesní techniku.
Akce navazuje na předešlé celostátní akce Den lesů nové generace, které podnik pořádal vždy na podzim od roku 2019, kdy byla kalamita na vrcholu. Lidé při nich pomáhali obnovovat lesy po kůrovcové kalamitě, například sázeli stromky či budovali oplocenky. Akce tehdy navštívily desítky tisíc lidí. Později podnik od masového charakteru ustoupil.
V letech 2022 a 2023 se LČR postupně vrátily k normálnímu způsobu hospodaření, na bývalých holinách již roste nový les. Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin.
