V ČR se konal Den otevřených lesů. Přiblížil lidem, co obnáší práce lesníků
23.5.2026 17:30 (ČTK)
Akce se při letošním pátém ročníku bude konat na 26 místech po celé ČR. Více informací o jednotlivých pořadatelích a programech na konkrétních místech najdou zájemci na webu.
Den otevřených lesů pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Na konci roku 2024 zaujímaly lesní pozemky plochu přes 2,68 milionu hektarů, což představovalo zhruba třetinu procent rozlohy Česka. Lesy ve vlastnictví státu tvořily 54 procent všech lesů.
