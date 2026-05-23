V ČR se konal Den otevřených lesů. Přiblížil lidem, co obnáší práce lesníků

23.5.2026 17:30 (ČTK)
Zdroj | SVOL
Po celé České republice se dnes uskutečnil Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníci se setkali s vlastníky a správci obecních, soukromých i církevních lesů, kteří jim ukázali, jak o les pečují, jak v něm hospodaří a co všechno obnáší práce lesníků v době klimatických změn.
 
Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky lesem, ukázky lesnických prací, sázení stromků, lesní pedagogika i praktické ukázky moderní techniky. Lidé se například dozvěděli, jak dlouho roste strom, než poskytne stín nebo materiál pro stavbu domu, co obnáší vypěstovat les od malé sazenice nebo jak les pomáhá zadržovat vodu v krajině.

Akce se při letošním pátém ročníku bude konat na 26 místech po celé ČR. Více informací o jednotlivých pořadatelích a programech na konkrétních místech najdou zájemci na webu.

Den otevřených lesů pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Záštitu nad akcí převzal ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Na konci roku 2024 zaujímaly lesní pozemky plochu přes 2,68 milionu hektarů, což představovalo zhruba třetinu procent rozlohy Česka. Lesy ve vlastnictví státu tvořily 54 procent všech lesů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
