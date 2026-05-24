https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vystava-zive-pasti-predstavi-v-olomouci-masozrave-rostliny-z-celeho-sveta
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa

24.5.2026 16:44 | OLOMOUC (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Sergey Urzhumskov / Flickr
Několik set masožravých rostlin z celého světa, i více než 35 let staré sbírkové exempláře, tropické masožravé liány či fotografie z expedice do Kambodže, nabízí od soboty výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících Výstaviště Flora Olomouc. Expozice potrvá do 7. června. Novinářům to řekla autorka výstavy a pěstitelka masožravých rostlin Markéta Aubrechtová Dlouhá.
 
Letošní ročník představí desítky druhů masožravých rostlin od rosnatek, špirlic a bublinatek po vzácné heliamfory nebo australský Cephalotus. Chybět nebudou ani masožravé rostliny rostoucí v České republice či známá mucholapka podivná.

Hlavním tématem výstavy jsou masožravé tučnice rodu Pinguicula pocházející ze Střední Ameriky. "Letošní výstava představí řadu zajímavých druhů tučnic, které patří mezi pěstitelsky velmi atraktivní masožravé rostliny. Návštěvníci budou mít možnost vidět druhy, se kterými se běžně nesetkají, a zároveň nahlédnout prostřednictvím fotografií i do míst, kde masožravé rostliny rostou volně v přírodě," uvedla Dlouhá.

Výstavu doplní fotografie z expedice do Kambodže zachycující masožravé rostliny v jejich přirozených biotopech od tropických mokřadů po horské mlžné lesy. Zájemci si na výstavě budou moci koupit desítky druhů masožravých rostlin včetně raritních botanických forem, připravena je odborná poradna pro pěstitele.

Program doplní komentované prohlídky pro školy a dvě mimořádné večerní prohlídky, při kterých si návštěvníci prohlédnou nasvícenou expozici skleníků v netradiční setmělé atmosféře. "Sbírkové skleníky Výstaviště Flora Olomouc dávají návštěvníkům možnost poznávat rozmanité a často velmi vzácné druhy rostlin z celého světa. Výstava Živé pasti tuto nabídku rozšiřuje o atraktivní tematickou expozici," podotkla ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Masožravé rostliny při lovu kořisti používají několik strategií. Například mucholapka podivná má speciální past, kterou po příletu hmyzu bleskurychle zaklapne. Jiné masožravé rostliny používají lepivé pasti. Samostatnou kapitolou jsou gravitační pasti, do kterých hmyz spadne, aniž se o to rostlina sama zasloužila. Hmyz přiláká pomocí sacharidové vůně a často i červeného zabarvení listu ve tvaru trubice. Některé masožravky nepohrdnou ani větším soustem. Například láčkovky na Borneu můžou vytvořit až 70 centimetrů dlouhé pasti ve tvaru konvičky s nepohyblivým víčkem, kterým se říká láčky. Tyto pasti pojmou i dva litry trávicí kapaliny a rostlina do nich může chytit ještěrku, žábu i menšího hlodavce.

Mnohé masožravé rostliny rostou běžně při zemi, jiné ve vrstvách mechu v korunách stromů. Mnoho druhů vegetuje pod vodou a některé mají své pasti uložené v zemi. Všechny pasti jsou určené k lapání hmyzu, ale mohou v nich skončit i drobní obratlovci. V Česku roste 13 původních druhů masožravých rostlin a dva kříženci, některé dokážou pozřít drobné mušky.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Den otevřených lesů Foto: SVOL V ČR se konal Den otevřených lesů. Přiblížil lidem, co obnáší práce lesníků Bečovská botanická zahrada Foto: JaDlo Wikimedia Commons Botanické zahrady dnes nabídnou zvláštní program ke dni biodiverzity Objektiv Foto: Depositphotos Udílení cen zahájilo výstavu Czech Nature Photo. Zvítězil snímek medvěda odpočívajícího mezi odpadky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist