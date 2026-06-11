O Víkendu otevřených zahrad se na Vysočině otevře 28 areálů, stejně jako loni
Do školních zahrad zvou v Novém Veselí na Žďársku, Třebíči a obci Domamil na Třebíčsku a na Havlíčkobrodsku v Přibyslavi a v Chotěboři. Na údržbě chotěbořské přírodní zahrady s jezírkem a geoparkem obsahujícím vzorky hornin ze Železných hor se podílejí žáci tamího gymnázia.
Přístupné budou terapeutické zahrady domova důchodců v Proseči u Pošné a sociálních služeb v Havlíčkově Brodě. V Modletíně na Havlíčkobrodsku bude otevřená zahrada, o niž se starají lidé s mentálním postižením. Je v ní sad, skalka i zeleninové záhony a skleník.
Vidět bude možné také různé způsoby úprav soukromých zahrad. Například v Kocourově u Slavíkova na Havlíčkobrodsku majitelé ukážou, jak propojit přírodní zahradu s moderními technologiemi, ve Velkém Meziříčí bude otevřená zahrada s terasami v srdci města.
Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. V Česku se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely tři zahrady, letos jich je přihlášených 356. Víkend otevřených zahrad je podle organizátorů určený pro zahrady a parky, které mohou nabídnout něco zajímavého, například ekologický přístup, dendrologickou sbírku, jsou historicky významné nebo se za nimi skrývá zajímavý příběh.
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