Výstava Bylinky a koření v Jindřichově Hradci představí vzácné rukopisné herbáře

31.5.2026 17:04 | JINDŘICHŮV HRADEC (ČTK)
Tisíciletou historií léčivých rostlin od magických rituálů po domácí kuchyni provede návštěvníky letní výstava v Muzeu Jindřichohradecka. Expozice s názvem Bylinky a koření na léčení a vaření představí vzácné tisky či rukopisné herbáře. Bylinky provoní také muzejní noc, při níž bude 12. června výstava zahájena.
Výstava připomene i vazby na Jindřichův Hradec, kam v 16. století přijížděl lékař a učenec Tadeáš Hájek z Hájku. "Vystaveny budou mimořádně vzácné tištěné a rukopisné knihy ze sbírek Muzea Jindřichohradecka, například nejstarší český tištěný a ručně kolorovaný Herbář mistra Jana Černého z roku 1517. Mezi exponáty bude představen též léčebný předpis českého léčitele Jan Mikoláška, jehož životní příběh inspiroval film Šarlatán režisérky Agnieszky Holland," uvedla autorka výstavy Štěpánka Běhalová.

Husitské muzeum v Táboře zapůjčí herbáře Pietra Mattioliho z let 1562 a 1596. Výstava představí také tradici lékárenství spojenou se zdejší jezuitskou kolejí a unikátní barokní lékárnou U Panny Marie Pomocné. Ve spolupráci s Krafferovou zahradou přiblíží výstava historii i současnost pěstování, sběru a zpracování bylin. Tajemství výroby pálenky a léčivých destilátů odhalí historické knihy i dobová destilační kolona ze sbírek Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

"Bylinky a koření provázejí lidstvo po tisíciletí. Léčily, chránily, dochucovaly pokrmy, ale byly také součástí lidových tradic, pověr a každodenního života našich předků. Návštěvníci se mohou těšit nejen na mimořádně vzácné historické herbáře a další unikátní exponáty, ale také na řadu zajímavostí o rostlinách, které mnozí z nás dodnes sbírají," uvedla ředitelka muzea Martina Machartová.

Vernisáž bude v pátek 12. června v 17:00 hodin ve výstavní síni jezuitského semináře na Balbínově náměstí, kde ve stejný den začne tematická muzejní noc. Veřejnost si může výstavu prohlédnout do 13. října.

