Olomoucká Pevnost pozvání zve na výstavu oceánů a přednášky o mořské biologii

16.5.2026 10:00 | OLOMOUC (ČTK)
Foto | Zdenek hrazdila / Wikimedia Commons
Do světa oceánů se mohou prostřednictvím výstavy, tematických víkendových dílen i série přednášek odborníků ponořit návštěvníci olomouckého interaktivního muzea Pevnost poznání. V doprovodné expozici se mohou setkat s mořskými živočichy, velrybami i s korálovými útesy Bali. Výstavní program muzeum připravilo při příležitosti 25 let výuky mořské biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (PřF UP), sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Vysloužilová.
 
"Moře a oceány ovlivňují život každého z nás, i když žijeme v zemi bez moře. Mají zásadní vliv na klima, počasí i fungování celé planety. Proto považujeme za důležité přibližovat návštěvníkům nejen pestrost, jedinečnost a fascinující biodiverzitu mořských druhů, ale také problémy, kterým oceány dnes čelí, například znečištění, klimatickou změnu nebo úbytek některých druhů," uvedla Helena Petrová ze ZOO Olomouc.

Součástí programu je výstava v expozici Živá voda, která představuje sbírky mořských živočichů z expedic na ostrov Veruda nebo například unikátní odlitek podmořské jeskyně z Jadranu. Atmosféru doplňují fotografie z Bali a tematické workshopy, popsala mluvčí. V laboratoři návštěvníci mohou prozkoumat povrchové napětí a optické jevy, které stojí za barvami a tvary bublin. V planetáriu je mimo jiné čeká dokument Fantom vesmíru - hon na temnou hmotu.

V přízemí Pevnosti poznání se návštěvníci dozvědí také o aktuální petiční akci Akademické iniciativy na záchranu velryb a delfínů, kterou v těchto dnech zahajuje Právnická fakulta UP. V Galerii Atom je připravena výstava zajímavostí z chorvatského Jadranu.

Doprovodná expozice je otevřena po celý květen, od úterka do pátku příští týden ji bude doprovázet také série přednášek. Zoolog Evžen Tošenovský posluchačům přiblíží svět velryb a delfínů, Helena Petrová ze ZOO Olomouc přiblíží zase práci v záchranné stanici u Baltského moře v přednášce Tulení s tuleni. Vedoucí katedry zoologie PřF UP Milan Veselý návštěvníky zavede do korálových ekosystémů Indonésie v programu Podmořský svět Bali a Petr Hekera z katedry ekologie a životního prostředí nabídne pohled do zákulisí podvodního fotografování i potápění.

Série akcí má návštěvníkům připomenout čtvrtstoletí výuky mořské biologie na olomoucké přírodovědě. Podle Petra Hekery je mořská biologie na UP unikátní i v celostátním měřítku. "Jde o jeden ze čtyř podobných vysokoškolských předmětů v celé České republice. Pro ty, kteří to s mořskou biologií myslí vážně, jde o jedinečnou možnost poznat fascinující mořský svět opravdu zblízka, a navíc pod odborným vedením," uvedl. Zdůraznil také význam terénní výuky v době, kdy většina informací přichází přes obrazovky.

