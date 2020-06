Brabec jednal se stavebníky o efektivnějším využití dešťové vody

Stavebníci žádají například zavedení zákonné definice užitkové vody do zákona o veřejném zdraví, která by stanovila i přesnější parametry, jaká voda je vhodná například pro splachování a jaká pro zalévání zahrady. Brabec řekl, že o úpravě resort jedná s ministerstvem zdravotnictví. Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O zavedení definice užitkové vody či úlevách na dani pro investice do úspor energie a vody v budovách hovořili zástupci profesní organizace Šance pro budovy (ŠPB) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). ŠPB, která podporuje energeticky úsporné stavebnictví, navrhuje i zrušení výjimky ze srážkovného pro některé bytové domy. Ředitel ŠPB Petr Holub a ministr Brabec to řekli na briefingu po jednání

Holub představil několik návrhů, které by podle organizace zlepšily nakládání s vodou i motivaci pro vybudování úsporných opatření. Žádají například zavedení zákonné definice užitkové vody do zákona o veřejném zdraví. Podle Holuba by stanovila i přesnější parametry, jaká voda je vhodná například pro splachování a jaká pro zalévání zahrady.

Brabec řekl, že o úpravě resort jedná s ministerstvem zdravotnictví. Podle jeho slov by do českého právního řádu měla být během léta transponována evropská směrnice řešící tuto problematiku.

Zástupci Šance pro budovy také požadují, aby komerčním budovám, které platí stočné za srážkovou vodu, která dopadne na jejich střechy a pozemek, byla umožněna úleva, pokud mají zelenou střechu či jiný systém využití srážkové vody. Do budoucna požadují i zrušení výjimky pro platbu srážkovného u novostaveb a později všech bytových domů, které nevyužívají dešťovou vodu.

Brabec k tomu uvedl, že zatímco v prvním z případů MŽP dalo ministerstvu zemědělství návrh úpravy vyhlášky, aby zvýhodnila například zelené střechy při výpočtu odtokových koeficientů, u dalšího bodu je situace komplikovanější. Bytová výstavba má podle něj už tak řadu překážek a resort nechce přidávat další. Dodal, že novela vodního zákona preferuje vsak vody, výpar a teprve v poslední řadě odtok do kanalizace. Novelu vodního zákona čeká ve sněmovně druhé čtení, Brabec řekl, že by ji rád viděl schválenou do konce roku.

Šance pro budovy chce i nižší daň z přidané hodnoty (DPH) pro investice do úspor energie a vody. Holub podotkl, že nyní jsou v bytových domech v patnáctiprocentní sazbě, organizace by chtěla v desetiprocentní. "U komerčních budov a veřejných budov je ten rozdíl ještě větší, v tuto chvíli jsou v základní sazbě 21 procent," podotkl ředitel. Brabec na to řekl, že daňové výjimky jsou v gesci ministerstva financí, hodlá je projednat. "Důležité jsou tam motivace, pokud by tam taková daňová výjimka byla, tak co si od ní slibujeme, jaký by měla mít efekt," řekl ministr.

ŠPB také navrhuje zavedení metodického pokynu pro města, aby povinnost nakládání se srážkovými vodami zaváděla do územních plánů. Brabec uvedl, že o tom jedná s ministerstvem pro místní rozvoj a hodlá to probrat i s obcemi a stavebními úřady.

reklama