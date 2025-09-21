https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brandys-chce-obnovit-historicky-pramen-mineralni-vody-v-lesoparku-houstka
Brandýs chce obnovit historický pramen minerální vody v lesoparku Houštka

21.9.2025 01:11 | BRANDÝS NAD LABEM (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | calmmindphoto / Shutterstock
Brandýs nad Labem chce obnovit pramen minerální vody Václavka v lesoparku Houštka ve Staré Boleslavi. Jeho voda s léčivými účinky dala na počátku 19. století vzniknout lázním, které fungovaly až do začátku druhé světové války. Nápad obnovit pramen vzešel z návrhů participativního rozpočtu, které letos město zaměřilo na areál Houštky. Při hledání pramene využívá tým historické zdroje, pomáhají i pamětníci, řekla ČTK za město Kateřina Stránská.
 
"Poměrně častým návrhem v participativním rozpočtu byla obnova pramene Václavka, který v Houštce kdysi vyvěral a mocně se stáčel do lahví a dovážel až do Prahy. To je ale dosti složitá a nákladná záležitost, takže jsme se rozhodli, pustit se do toho i mimo participativní rozpočet," řekla Stránská. Město objednalo hydrogeologický průzkum, předpokládané náklady jsou 50 000 korun.

Jedna z pamětnic podle Stránské lokalizovala hlavní zdroj pramene pod současným atletickým tunelem na stadionu Emila Zátopka. "Václavka se podle této pamětnice stáčela i po druhé světové válce až do znárodnění v roce 1949, každý den odjíždělo do Prahy pět plně naložených nákladních vozů. O minerální vodu z Houštky byl velký zájem, komunisté ale pak pramen zabetonovali," doplnila Stránská. Šance, že se pramen podaří najít, jsou podle ní poměrně velké. Není ale jasné, jaké dnes bude mít voda složení.

Pramen železité vody objevený náhodou v roce 1818 dostal díky léčivým účinkům jméno Matky Boží Pomocné, později se ujalo pojmenování Václavka. Krátce po jeho nalezení byla postavena první lázeňská budova, postupně přibyly další. V roce 1919 byla dostavěná budova Slunečních lázní se dvěma prosklenými kopulemi. Po válce místo sloužilo jako sportovně-rekreační areál a studentská kolej Univerzity Karlovy. Součástí lázní byla starší budova přestavěná později na hotel s restaurací, po znárodnění se v ní ubytovávali dělníci a zahraniční studenti. Objekt známý jako kolej Kim-Ir-Sena využívala univerzita do začátku 90. let k ubytování studentů pedagogické fakulty.

Město vlastní obě chátrající budovy od roku 2015, koupilo je spolu s dalšími objekty ve městě od Univerzity Karlovy. Z demolice Slunečních lázní, kterou před dvěma lety chystalo bývalé vedení města, nakonec sešlo. Radnice dál řeší, jak by se objekty daly využít.

