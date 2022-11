Brazílie, Indonésie a Kongo podepsaly dohodu o spolupráci na ochranu pralesů

Karel Zvářal 14.11.2022 17:53

Žádná smršť příspěvků se nekoná, u sodovčáku by to bylo jiné... Škoda, že k těmto zemím se nepřidaly další, které v posledních dekádách (či staletích) drancovaly lesy jako o život. I když ty miliony km2 zmizelých lesů těžko půjde nahradit, alepoň nějaký symbolický počin by si to zasloužilo. Třeba na další COPě...

Odpovědět