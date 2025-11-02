https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brazilie-nabizi-kajuty-zdarma-protoze-chudsi-zeme-nemaji-ubytovani-na-cop30
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Brazílie nabízí kajuty zdarma, protože chudší země nemají ubytování na COP30

2.11.2025 19:50 (ČTK)
Foto | dadophotos / Depositphotos
Přestože za týden začíná klimatická konference COP30, desítky zemí dosud nezajistily svým delegacím ubytování. Hostitelská Brazílie tedy podle agentury Reuters chudším zemím na poslední chvíli nabízí kajuty na výletních lodích, aby zajistila jejich účast.
 
Ve městě Belém, ležícím uprostřed deštného pralesa, kde se od 10. do 21. listopadu budou scházet zástupci téměř všech vlád, aby projednali klimatické cíle, se očekává účast přibližně 50 000 delegátů. Přípravy ovšem komplikují logistické problémy. Belém má běžně kapacitu pouze 18 000 hotelových lůžek, což vedlo k nárůstu cen na několik set dolarů za noc.

K 31. říjnu potvrdilo podle brazilské vlády zajištěné ubytování 149 zemí, zatímco 37 zemí o něm stále jednalo.

Brazílie slíbila, že zajistí, aby nejchudší a klimatem nejohroženější země byly na summitu slyšet. Rostoucí ceny ubytování již OSN přinutily, aby uspořádala mimořádné schůzky, které reagovaly na varování afrických zemí a malých ostrovních států, že si nebudou moci dovolit účast, a to i přesto, že Brazílie a OSN hotelové ubytování dotuje.

Uniklý e-mail, do kterého agentura Reuters nahlédla, ukazuje, že Brazílie minulý týden nabídla delegacím z nízkopříjmových zemí zdarma po třech kajutách na výletních lodích kotvících v Belému.

E-mail, který odeslal sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC), uvádí, že kajuty budou financovat "soukromí dárci" a Latinskoamerická a karibská rozvojová banka, přičemž vše bude koordinovat brazilská vláda a Rozvojový program OSN (UNDP).

"Tyto kajuty budou vaší delegaci nabídnuty bezplatně," uvádí se v e-mailu s tím, že se jedná o dodatečné kapacity k již existujícím rezervacím. UNFCCC ani UNDP na žádost o vyjádření nereagovaly.

Prezident summitu COP30 André Correa do Lago minulý týden uvedl, že kajuty zdarma budou nabídnuty africkým zemím, malým ostrovním státům a zemím označovaným jako nejméně rozvinuté země (LDC), což podle propočtů agentury Reuters znamená přibližně 96 státům.

"Díky tomu budeme mít značnou podporu k zajištění účasti všech rozvojových zemí na summitu COP30," uvedl Correa do Lago.

Některé bohaté evropské státy již naznačily, že by se letošního klimatického summitu nemusely zúčastnit, a to kvůli cenám přesahujícím 500 dolarů (přibližně 10 500 korun) za osobu a noc.

Pražská EVVOluce

