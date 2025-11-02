Brazílie nabízí kajuty zdarma, protože chudší země nemají ubytování na COP30
K 31. říjnu potvrdilo podle brazilské vlády zajištěné ubytování 149 zemí, zatímco 37 zemí o něm stále jednalo.
Brazílie slíbila, že zajistí, aby nejchudší a klimatem nejohroženější země byly na summitu slyšet. Rostoucí ceny ubytování již OSN přinutily, aby uspořádala mimořádné schůzky, které reagovaly na varování afrických zemí a malých ostrovních států, že si nebudou moci dovolit účast, a to i přesto, že Brazílie a OSN hotelové ubytování dotuje.
Uniklý e-mail, do kterého agentura Reuters nahlédla, ukazuje, že Brazílie minulý týden nabídla delegacím z nízkopříjmových zemí zdarma po třech kajutách na výletních lodích kotvících v Belému.
E-mail, který odeslal sekretariát Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu (UNFCCC), uvádí, že kajuty budou financovat "soukromí dárci" a Latinskoamerická a karibská rozvojová banka, přičemž vše bude koordinovat brazilská vláda a Rozvojový program OSN (UNDP).
"Tyto kajuty budou vaší delegaci nabídnuty bezplatně," uvádí se v e-mailu s tím, že se jedná o dodatečné kapacity k již existujícím rezervacím. UNFCCC ani UNDP na žádost o vyjádření nereagovaly.
Prezident summitu COP30 André Correa do Lago minulý týden uvedl, že kajuty zdarma budou nabídnuty africkým zemím, malým ostrovním státům a zemím označovaným jako nejméně rozvinuté země (LDC), což podle propočtů agentury Reuters znamená přibližně 96 státům.
"Díky tomu budeme mít značnou podporu k zajištění účasti všech rozvojových zemí na summitu COP30," uvedl Correa do Lago.
Některé bohaté evropské státy již naznačily, že by se letošního klimatického summitu nemusely zúčastnit, a to kvůli cenám přesahujícím 500 dolarů (přibližně 10 500 korun) za osobu a noc.
