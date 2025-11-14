https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brazilsky-domorody-kmen-zablokoval-vstup-do-arealu-klimaticke-konference-cop30
Brazilský domorodý kmen zablokoval vstup do areálu klimatické konference COP30

14.11.2025 14:58 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Amazônia Real / Flickr
Členové brazilského domorodého kmene dnes ráno zablokovali vstup do areálu, kde jednají delegace klimatické konference OSN COP30. Podle zpravodajského serveru G1 požadují schůzku s brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva a zastavení některých místních infrastrukturních projektů, které podle nich nevratně poškodí amazonskou přírodu.
 
Asi stovka demonstrantů dnes zablokovala hlavní vchod do konferenční zóny, kde vytvořila lidský řetěz, aby zabránila delegátům ve vstupu do areálu. Ti pak použili alternativní vchod, který obvykle slouží jako východ. Na místo dorazili také zástupci ombudsmana, aby s domorodými obyvateli jednali.

Podle serveru G1 protest zorganizovalo hnutí brazilského etnika Mundurukú, které bojuje za ochranu svého území v amazonském pralese před nelegální těžbou. Nyní požadují zrušení dekretu z letošního roku, který v rámci národního plánu vodních cest označil amazonské řeky Tapajós, Madeira a Tocantins za prioritní trasy pro nákladní plavbu. Podle domorodých obyvatel dekret umožní další bagrování a ničení posvátných skalních útvarů a rozšiřování soukromých přístavů v regionu.

Protest se konal na konferenci COP30 v brazilském Belému také v úterý večer, kdy desítky domorodých obyvatel a ekologických aktivistů vnikly do budovy, kde jednají delegace. Na chodbě před konferenčními sály je zastavila bezpečnostní služba a dva její členové při tom utrpěli lehká zranění.

Klimatické konference OSN, které se konají už 30 let, podle agentury AP dlouho domorodé komunity opomíjely. Brazilská vláda jim ale slíbila, že letos budou konečně více slyšet. Zastoupení na konferenci však mají tyto kmeny jen tehdy, pokud jsou součástí národní delegace. Brazílie je do své delegace zahrnula a vyzvala ostatní země, aby učinily totéž.

Brazilský prezident Lula minulý týden na klimatickém summitu před COP30 oznámil iniciativu své vlády - program Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat od států a soukromých investorů 125 miliard dolarů (asi 2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Správcem fondu má být Světová banka a nejméně pětina prostředků má jít domorodým obyvatelům a místním komunitám v tropických pralesích.

COP30 oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Už minulý týden se v Belému konal dvoudenní klimatický summit.

Jan Šimůnek

14.11.2025 16:27
Ať si soudruzi užijí toho, co jimi řízení aktivisté dělají jiným.
