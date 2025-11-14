Brazilský domorodý kmen zablokoval vstup do areálu klimatické konference COP30
Podle serveru G1 protest zorganizovalo hnutí brazilského etnika Mundurukú, které bojuje za ochranu svého území v amazonském pralese před nelegální těžbou. Nyní požadují zrušení dekretu z letošního roku, který v rámci národního plánu vodních cest označil amazonské řeky Tapajós, Madeira a Tocantins za prioritní trasy pro nákladní plavbu. Podle domorodých obyvatel dekret umožní další bagrování a ničení posvátných skalních útvarů a rozšiřování soukromých přístavů v regionu.
Protest se konal na konferenci COP30 v brazilském Belému také v úterý večer, kdy desítky domorodých obyvatel a ekologických aktivistů vnikly do budovy, kde jednají delegace. Na chodbě před konferenčními sály je zastavila bezpečnostní služba a dva její členové při tom utrpěli lehká zranění.
Klimatické konference OSN, které se konají už 30 let, podle agentury AP dlouho domorodé komunity opomíjely. Brazilská vláda jim ale slíbila, že letos budou konečně více slyšet. Zastoupení na konferenci však mají tyto kmeny jen tehdy, pokud jsou součástí národní delegace. Brazílie je do své delegace zahrnula a vyzvala ostatní země, aby učinily totéž.
Brazilský prezident Lula minulý týden na klimatickém summitu před COP30 oznámil iniciativu své vlády - program Tropical Forest Forever Facility (TFFF), jehož cílem je získat od států a soukromých investorů 125 miliard dolarů (asi 2,6 bilionu Kč) na ochranu tropických pralesů. Správcem fondu má být Světová banka a nejméně pětina prostředků má jít domorodým obyvatelům a místním komunitám v tropických pralesích.
COP30 oficiálně začala v pondělí a potrvá do 21. listopadu. Už minulý týden se v Belému konal dvoudenní klimatický summit.
