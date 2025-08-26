https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brazilsky-urad-pozastavil-sojove-moratorium-pomahalo-v-boji-proti-odlesnovani
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brazilský úřad pozastavil sójové moratorium, pomáhalo v boji proti odlesňování

26.8.2025 01:01 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Brazilský antimonopolní úřad tento týden pozastavil platnost takzvaného sójového moratoria, jehož cílem bylo zmírnit odlesňování Amazonského pralesa. Brazilská pobočka ekologické organizace Greenpeace to označila za velký krok zpět, který podle ní zmaří šance země na splnění jejích klimatických cílů. Podle deníku The Guardian jde o další opatření, jež poškodí image brazilské vlády, která se prezentuje jako ochránce Amazonie a v listopadu hostí klimatickou konferenci OSN.
 
Takzvané sójové moratorium je dohoda, kterou v roce 2006 uzavřeli ekologové, zemědělci a potravinářské firmy, včetně společností Cargill či McDonald’s. Podle deníku El País se v ní zavázali bojkotovat sóju vypěstovanou na plochách odlesněných po červenci 2008.

Brazílie je největším světovým vývozcem sójových bobů, které se používají hojně jako krmivo pro hospodářská zvířata. Jejich pěstování bylo velkou hrozbou pro Amazonii kvůli rozšiřování ploch odlesňováním do té doby, než byla uzavřena ona dohoda.

Také současná brazilská ministryně životního prostředí Marina Silvaová uvedla, že výsledky dosažené díky této dohodě jsou nepopiratelné. Dodala, že plocha, na níž se pěstuje sója, se od vstupu moratoria v platnost čtyřnásobně zvětšila, aniž by došlo k odlesnění nových oblastí pro její pěstování. To se ale teď může rychle změnit.

"Bez moratoria se sója opět stane hlavním faktorem odlesňování Amazonie, což pohřbí jakoukoli šanci Brazílie na splnění jejích klimatických cílů," uvedla Cristiane Mazzettiová z Greenpeace Brazil. Pokud se pozastavení moratoria změní na definitivní zrušení dohody, je podle Mazzettiové velká pravděpodobnost, že se zintenzivní odlesňování, protože poptávka po sóje roste.

Dohodu o sóje pozastavil brazilský antimonopolní úřad, který vynesl předběžné opatření v rámci řízení na základě žádosti zemědělského výboru parlamentu. Zdůvodnil to tím, že dohoda porušuje pravidla hospodářské soutěže.

Další ránu vládě levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, která se snaží vylepšit ekologickou reputaci své země, zasadili minulý měsíc poslanci, když schválili zákon, který zmírňuje pravidla vydávání povolení pro projekty s dopadem na životní prostředí. Podle brazilské pobočky Greenpeace tato právní norma umožní velkým společnostem realizovat projekty bez kontrol a bez ohledu na místní obyvatele.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Amazonský prales Foto: Depositphotos Brazilští poslanci zmírnili pravidla pro projekty s dopadem na životní prostředí Foto: Jiří Černý Odborníci chtějí využít umělou inteligenci k ochraně biodiverzity v Amazonii Dálnice přes prales Foto: Depositphotos V Brazílii se vydražily kritizované koncese na těžbu ropy v ústí Amazonky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 8

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 30

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist