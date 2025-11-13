Brazilští představitelé věří, že konferenci COP30 podaří ukončit včas
Podobně se vyjádřil i předseda konference, brazilský diplomat André Corrêa do Lago. Podle něj jsou náznaky, že se může podařit termín dodržet. "Země byly velmi konstruktivní," poukázal diplomat. Podle něj je vůle ukázat, že multilaterální jednání funguje.
Podle The Guardian naposledy včas skončila klimatická konference COP9 v roce 2003. Konec konferencí často provázejí silné spory o znění závěrečného dokumentu. V předchozích letech se vedly například o odklonu od fosilních palivech.
Mezi tématy, o kterých se letos především diskutuje, je podle agentury EFE stanovení jednotných kritérií klimatické adaptace. Další diskuze se vedou o financování klimatických programů pro chudší země, o čemž se jednalo i při předchozích konferencích.
Navzdory logistickým problémům s ubytováním na letošní konferenci do brazilského města Belém dorazily delegace skoro všech smluvních států. Chybí jen zástupci Afghánistánu, Barmy, San Marina a Spojených států. První tři země chyběly i při některých předchozích klimatických konferencích. Spojené státy letos nevyslaly svou delegaci kvůli politice prezidenta Donalda Trumpa, který ohlásil, že USA odstoupí od pařížské úmluvy OSN, ve které se signatáři zavázali, že nárůst teplot ve srovnání s předindustriálním obdobím nepřesáhne dva stupně.
