Brazilští představitelé věří, že konferenci COP30 podaří ukončit včas

13.11.2025 19:56 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / Flickr
Brazilští představitelé věří, že se klimatickou konferenci OSN COP30 se podaří ukončit včas, a sice v pátek 21. listopadu. Napsal to deník The Guardian. Podle jejich prohlášení jednání mezi státy v brazilském městě Belém pokračují nadějně. V posledních letech kvůli sporům o znění závěrečného prohlášení končily klimatické konference po oficiálním termínu.
 
"Jsme pozitivně naladění a optimističtí, že budeme schopni skončit včas, nebo s velmi malým zpožděním, možná pěti či deseti minut," uvedla Liliam Chagasová, která má na brazilském ministerstvu zahraničí na starosti klimatickou agendu.

Podobně se vyjádřil i předseda konference, brazilský diplomat André Corrêa do Lago. Podle něj jsou náznaky, že se může podařit termín dodržet. "Země byly velmi konstruktivní," poukázal diplomat. Podle něj je vůle ukázat, že multilaterální jednání funguje.

Podle The Guardian naposledy včas skončila klimatická konference COP9 v roce 2003. Konec konferencí často provázejí silné spory o znění závěrečného dokumentu. V předchozích letech se vedly například o odklonu od fosilních palivech.

Mezi tématy, o kterých se letos především diskutuje, je podle agentury EFE stanovení jednotných kritérií klimatické adaptace. Další diskuze se vedou o financování klimatických programů pro chudší země, o čemž se jednalo i při předchozích konferencích.

Navzdory logistickým problémům s ubytováním na letošní konferenci do brazilského města Belém dorazily delegace skoro všech smluvních států. Chybí jen zástupci Afghánistánu, Barmy, San Marina a Spojených států. První tři země chyběly i při některých předchozích klimatických konferencích. Spojené státy letos nevyslaly svou delegaci kvůli politice prezidenta Donalda Trumpa, který ohlásil, že USA odstoupí od pařížské úmluvy OSN, ve které se signatáři zavázali, že nárůst teplot ve srovnání s předindustriálním obdobím nepřesáhne dva stupně.

Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990 Těžba ropy Foto: Depositphotos Světová poptávka po ropě a plynu může růst až do roku 2050, uvedla agentura IEA COP30 Belém Foto: Ministry of Environment - Rwanda Flickr Na COP30 v Belému se registrovalo 56 000 delegátů, může být druhá největší

