Břeclav připravuje systém prevence proti komářím kalamitám v lužních lesích

Dříve než státní podnik Lesy ČR dokončí na Dyji u Břeclavi klapkový jez umožňující zaplavování lužních lesů, chce mít Břeclav připravený systém prevence proti komářím kalamitám. Radnice se inspirovala v Litovelském Pomoraví, kde podobný systém funguje, a spolupracuje na jeho přípravě s krajem, hygieniky, ochránci přírody i ministerstvem životního prostředí. Vedení Břeclavi o tom informovalo na internetových stránkách města.

Základem systému mají být čidla hladiny spodní vody a meteorologická data. "Na základě nasbíraných dat budou muset učinit rozhodnutí opět lidé, ale budeme mít podklady pro to, aby to rozhodování bylo co nejrychlejší. Aplikaci Vectobacu (přípravku proti komárům, pozn. red.) pak zajistí nejspíše drony, nebo případně letadla," popsal vznikající systém místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

V Litovelském Pomoraví vysílají čidla umístěná na vybraných místech informace o aktuálním zaplavení jednotlivých tůní a snímají třeba teplotu vody, vzduchu či okolní půdy, což jsou faktory ovlivňující líhnutí komářích larev. Na základě údajů ze senzorů na místo vyrazí terénní pracovníci, kteří na místě rozhodnou, zda je vhodné začít s postřikem. Kromě samotných čidel zahrnuje systém také 3D modely území a jednotlivých líhnišť, což pomáhá s předpovídáním budoucího vývoje zaplavení jednotlivých tůní.

"V případě Břeclavska se komáři mohou líhnout na výrazně větší rozloze, než je území kolem Litovle. Proto musí vzniknout specifický systém šitý na míru lokalitě soutoku Moravy a Dyje. Projekt má obsahovat průzkum území, navrhnout monitorovací systém líhnišť a vytvořit dostatečné personální kapacity nejen k odbornému posouzení stadia vývoje larev, ale také k následným zásahům," uvedlo vedení města.

Systém má chránit obyvatele obcí Břeclavska a Hodonínska, do jejichž katastrů zasáhne plánovaná Chráněná krajinná oblast Soutok. Jihomoravský kraj každoročně do postřiků proti komárům investuje okolo dvou milionů korun. Na vytvoření systému zřejmě dotací přispěje ministerstvo životního prostředí.

