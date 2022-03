Britská automobilka Bentley zahájí v roce 2025 výrobu prvního elektromobilu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Britská automobilka Bentley zahájí v roce 2025 výrobu svého prvního plně elektrifikovaného vozu. Do konce desetiletí pak investuje 2,5 miliardy liber (73,2 miliardy Kč) do udržitelnosti. Firma, která je součástí koncernu Volkswagen, to uvedla ve svém nedávném sdělení. Výrobce luxusních vozů plánuje do roku 2030 přejít pouze na výrobu elektromobilů.

Aby mohla firma elektromobil vyrábět, zprovozní závod v britském Crewe. Další podrobnosti ke svému elektromobilu neuvedla.

S plány na elektrifikaci svých automobilových řad a s masivními investicemi do nových technologií přichází mnoho automobilek. Reagují na hrozící zákaz vozů na fosilní paliva.

Automobilka v lednu uvedla, že loňský rok byl pro ni z hlediska odbytu rekordní. Díky silné poptávce po špičkových vozidlech firma celosvětově zvýšila prodej o 31 procent. Prodej byl rekordní už druhým rokem po sobě.

