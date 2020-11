Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | dailymail.co.uk Kůže dlouhá 150 centimetrů navíc není celá, a proto samotný hroznýš může být mnohem delší.

Najít ohromnou hadí kůži může být znepokojivé - zvlášť když to znamená, že dotyčný plaz se volně pohybuje někde v okolí. Přesně to se přihodilo v anglickém Oxfordu, kde sedmiletá holčička během procházky s dědečkem našla kůži hroznýše královského delší než ona sama. Kůže dlouhá 150 centimetrů navíc není celá, a proto samotný hroznýš může být mnohem delší, napsal zpravodajský server Fox News

"Nemohla jsem uvěřit vlastním očím, když ji přinesli domů," řekla novinářům dívčina babička Debra Drewettová. "Ta kůže byla skoro od stropu na zem. Mysleli si, že je to jen kus igelitu, co se zachytil v ostružiní pod mostem, ale pak se podívali zblízka a zjistili, že je to obrovská hadí kůže."

Nikdo netuší, odkud se hroznýš vzal, ani kam se mohl odplazit poté, co svlékl kůži v Headingtonu na předměstí Oxfordu. "Je to docela znepokojivá představa, že se někomu zahradou plazí velký had," dodala Drewettová.

Podle Colina Stevensona z World zoo v Oxfordshiru nehrozí, že by hroznýš někomu sežral kočku. "Sice nechcete, aby vás kousl, ale nezpůsobil by vám nic horšího než ošklivé zranění. Většině podobných plazů se v anglickém klimatu příliš dobře nevede, je tu na ně moc zima, a proto se mu v přírodě nebude dařit, pokud si nenajde nějaké teplé, chráněné místo," dodal.

