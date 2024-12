Britská společnost investuje u Dánska do úložiště CO2 ve vyčerpaném ropném poli

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Britská chemická skupina INEOS bude spolu se svými partnery investovat do projektu na skladování oxidu uhličitého (CO2) u Dánska. Projekt nazvaný Greensand Future by mohl být prvním projektem svého druhu v EU, který zahájí provoz. Oznámila to společnosti INEOS, jejímž vlastníkem je britský miliardář Jim Ratcliffe.Cílem projektu v počáteční fázi je vtlačit ročně až 400 000 tun CO2 vypouštěného z dánských biometanových elektráren k trvalému uložení do vyčerpaného ropného pole. Zahájit činnost by měl koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026, dodala firma.

Greensand Futures je třetím projektem na zachycení CO2 v Severním moři, u kterého bylo přijaté konečné rozhodnutí. Dalšími jsou projekt Northern Lights v hodnotě 621 milionů USD (14,8 miliardy Kč) v Norsku a projekt Porthos za 1,3 miliardy USD v Nizozemsku. Greensand Future má být ale prvním provozovaným úložištěm v EU, uvedl Ratcliffe.

Projet Greensand iniciovalo konsorcium vedené firmou INEOS před několika lety. V roce 2021 mu dánská vláda poskytla grant 197 milionů dánských korun (662,8 milionu Kč). INEOS odmítl zveřejnit výši investice do úložiště s odvoláním na obchodní tajemství a dosud neskončená jednání. Uvedl však, že rozhodnutí o investici do úložiště otevírá cestu k celkovým investicím ve výši více než 150 milionů USD do širšího řetězce zahrnujícího zkapalňování, přepravu a skladování CO2.

Podle lidí obeznámených s projektem je tato částka nižší než u jiných projektů v regionu, protože využívá stávající vrty k vtlačení CO2 do podzemního zásobníku. Biometanové stanice navíc oddělují CO2 od metanu, což znamená, že před přepravou stačí CO2 pouze zkapalnit, čímž odpadá potřeba dalších nákladných zařízení na zachycování CO2.

INEOS dodal, že kapacita úložiště by mohla být do roku 2030 postupně rozšířena až na osm milionů tun, v závislosti na poptávce.

Projekt Northern Lights je společným podnikem firem Equinor, Shell a TotalEnergies. Byl dokončen v září a vtlačování CO2 má zahájit v příštím roce. Nachází se však v Norsku, které není členem EU. Projekt Porthos v rotterdamském přístavu chce zahájit vtlačování CO2 do nizozemských vyčerpaných plynových polí v roce 2026, napsala agentura Reuters.

Partnery firmy INEOS jsou britská ropná a plynárenská společnost Harbour Energy a firma Nordsöfonden, která spravuje dánské státní podíly v licencích na těžbu ropy a zemního plynu v moři.

reklama