https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/britsti-vedci-objevili-noveho-dinosaura-pojmenovali-ho-po-zname-jachtarce
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Britští vědci objevili nového dinosaura, pojmenovali ho po známé jachtařce

30.8.2025 20:15 | OSTRAVA (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Britští vědci objevili na ostrově Wight nový druh dinosaura. Vzhledem k výrazným výrůstkům z páteře označovaným také jako hřbetní plachta ho pojmenovali po známé jachtařce a filantropce Ellen MacArthurové, uvedl server BBC.
 
Nově objevený dinosaurus dostal jméno Istiorachis macarthurae, přičemž první slovo znamená "hřbetní plachta" a druhé odkazuje na příjmení jachtařky MacArthurové. Kosti nově objeveného dinosaura jsou nyní vystavené v muzeu ve městě Sandown přímo na ostrově Wight.

Jachtařka a bývalá držitelka rekordu za nejrychlejší obeplutí zeměkoule na plachetnici uvedla, že je pro ni toto pojmenování velkou ctí. "To, že 'plachtu' Istiorachise přirovnali k plachtám, pod kterými jsem strávila tolik času, mě velmi dojalo," doplnila MacArthurová, která se po ukončení sportovní kariéry věnuje filantropii.

Nově objevený dinosaurus byl podle vědců středně velký býložravec a obýval před asi 125 miliony let území, které dnes tvoří jihozápadní pobřeží ostrova Wight. Jeho objev se podařil díky podrobné analýze dříve nalezených kostí, u kterých vědci původně předpokládali, že patří některému z již známých druhů dinosaurů.

Objevitel nového druhu Jeremy Lockwood uvedl, že nového dinosaura identifikoval právě díky neobvykle dlouhým kostem hřbetní plachty vyčnívajícím z páteře. "Možná sloužil, stejně jako paví péra, k přilákání partnerů nebo zastrašení rivalů," popsal vědec charakteristický znak, kterému dinosaurus vděčí za své jméno.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ilustrace malého dinosaura v lesní krajině Foto: Depositphotos Dinosauři patrně osídlili severní polokouli mnohem dříve, než se myslelo Paleontologie Foto: Depositphotos Na území Hongkongu poprvé objevili zkamenělinu dinosaura. Druh je zatím neznámý Silueta stegosaura Foto: Depositphotos Téměř kompletní kostra stegosaura se vydražila za rekordních 44,6 milionu USD

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 35

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 8

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 2

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 1

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist