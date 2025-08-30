Britští vědci objevili nového dinosaura, pojmenovali ho po známé jachtařce
Jachtařka a bývalá držitelka rekordu za nejrychlejší obeplutí zeměkoule na plachetnici uvedla, že je pro ni toto pojmenování velkou ctí. "To, že 'plachtu' Istiorachise přirovnali k plachtám, pod kterými jsem strávila tolik času, mě velmi dojalo," doplnila MacArthurová, která se po ukončení sportovní kariéry věnuje filantropii.
Nově objevený dinosaurus byl podle vědců středně velký býložravec a obýval před asi 125 miliony let území, které dnes tvoří jihozápadní pobřeží ostrova Wight. Jeho objev se podařil díky podrobné analýze dříve nalezených kostí, u kterých vědci původně předpokládali, že patří některému z již známých druhů dinosaurů.
Objevitel nového druhu Jeremy Lockwood uvedl, že nového dinosaura identifikoval právě díky neobvykle dlouhým kostem hřbetní plachty vyčnívajícím z páteře. "Možná sloužil, stejně jako paví péra, k přilákání partnerů nebo zastrašení rivalů," popsal vědec charakteristický znak, kterému dinosaurus vděčí za své jméno.
