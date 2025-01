Dinosauři patrně osídlili severní polokouli mnohem dříve, než se myslelo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Dinosauři patrně osídlili severní polokouli o miliony let dříve, než se dosud vědci domnívali. Naznačují to přibližně 230 milionů let staré fosilie, které jsou téměř tak staré, jako nejdávnější nálezy dinosaurů jižních oblastí tehdejší pevniny. Uvádí to tým z Wisconsinské univerzity v americkém Madisonu (UW-Madison) v nové studii Dosud převládal mezi odborníky názor, že se dinosauři objevili v jižní části dávného superkontinentu Pangea, později zvaného Gondwana, před nejméně 233 miliony let, než se rozšířili do severní poloviny nazvané Laurasie. Zatímco v oblasti bývalé Gondwany byla nalezena řada fosilií raných dinosaurů, nebyly k dispozici žádné podobně staré nálezy z okolí rovníku a Laurasie.

Nově popsaný dinosaurus, jehož zkameněliny objevili paleontologové UW-Madison v roce 2013 v dnešním Wyomingu, však nyní tuto teorii zpochybňuje. Tvor, který žil na severní polokouli v blízkosti rovníku, je nyní nejstarším známým laurasijským dinosaurem; časově srovnatelným s nejstaršími známými gondwanskými dinosaury. Výzkumníci jej pojmenovali Ahvaytum bahndooiveche. Název vychází z jazyka původních obyvatel Šošonů, kteří žili mimo jiné na území, kde vědci fosilie nalezli.

"Tyto zkameněliny znamenají nejstaršího rovníkového dinosaura na světě - a také nejstaršího dinosaura Severní Ameriky," uvedl vedoucí studie David Lovelace.

Přestože paleontologové neměli k dispozici kompletní exemplář - což je ostatně u raných dinosaurů mimořádně vzácné - našli dostatek pozůstatků, aby mohl jednoznačně určit, že šlo o dinosaura. Jednalo se pravděpodobně o příbuzného sauropodů - většinou býložravých dinosaurů, mezi které patřily některé známé gigantické druhy. Ahvaytum bahndooiveche žil nejenže o miliony let dříve, byl také mnohem menší.

"V podstatě byl velký jako kuře s opravdu dlouhým ocasem," uvedl Lovelace. "Dinosaury si představujeme jako obří monstra, ale jejich začátky byly skromné," doplnil.

Nalezený jedinec skutečně měřil něco málo přes 30 centimetrů a od hlavy k ocasu byl dlouhý asi metr. Jeho lebku, která by mohla pomoci osvětlit, čím se živil, výzkumníci neobjevili. Ostatní raní příbuzní sauropodů ale jedli maso a pravděpodobně byli všežravci.

