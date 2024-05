Brněnská zoo se rozrostla o mládě soba polárního, nyní je zhruba tři týdny staré

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Alcino / Flickr Sob je jediným druhem jelenovitých, u kterého mají parohy i samice. Zatímco samec paroží shazuje na podzim, samice na jaře.

Brněnská zoo se rozrostla o mládě soba polárního, narodilo se přímo ve výběhu zhruba před třemi týdny. V brněnském zařízení zůstane malá samička asi jen půl roku, pak poputuje jinam, řekla mluvčí zoo Věra Müllerová. Stádo sobů v Brně tak nyní čítá čtyři samice, jednoho samce a mládě."Je to samička. Je veselé povahy, čiperná, skotačivá, jak má mládě být," uvedla mluvčí. Návštěvníci, kteří měli štěstí, mohli porod vidět, mládě se totiž narodilo přímo ve výběhu. "Je to neobvyklé, mláďata sobů se běžně rodí v květnu. Tohle je ale dubnové. Možná to souvisí s teplejším počasím," doplnila Müllerová.

Malá sobí laňka pomalu přestává pít mateřské mléko a začíná okusovat stromky. Sobi si v brněnské zoo rádi pochutnávají například na listech břízy, habru či dubu, naopak podle mluvčí nemají rádi lípu. Dostávají ale i granule s příměsí bylinek. Po Vánocích si pochutnávají i na neprodaných vánočních stromcích, chutnají jim jedličky.

Sob je jediným druhem jelenovitých, u kterého mají parohy i samice. Zatímco samec paroží shazuje na podzim, samice na jaře. Sob je dobře přizpůsobený k životu na mrazivém severu. Má dlouhou srst s hustou podsadou, která chrání tělo před chladem. Osrstěný má i čenich. Kopyta má neobvykle široká, aby se nebořil do sněhu.

Potravou sobů v přírodě je tráva, listy, pupeny dřevin, lišejníky a mechy. Při sezonní migraci za potravou mohou tito severští jelenovití přežvýkavci za rok urazit i přes 5000 kilometrů. Žijí ve velkých stádech, v lidské péči se dožívají až 20 let.

