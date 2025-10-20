Brněnské vysoké školy podpoří festival Ekofilm, dohodly se na spolupráci
"Ekofilm je výjimečný tím, že spojuje vědu, umění a veřejnost. Čím dál víc se daří tímto způsobem přinášet důležitá témata spojená s životním prostředím a ochranou přírody blíž lidem. Právě v tom vidím sílu festivalu – vytváří prostor, kde se potkávají různé světy a společně hledají odpovědi na environmentální výzvy. Spolupráce s univerzitami tomuto úsilí dává větší rozmanitost, intenzitu a kontinuitu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Součástí spolupráce bude i sdílení komunikačních kanálů, které umožní lepší propagaci festivalu a jeho témat v akademické obci i širší společnosti. Univerzity se také budou podílet na přípravě obsahového rámce festivalu, a to od konzultací tematického zaměření až po doporučování odborných hostů a partnerů. Zaměří se přitom především na podporu studentských projektů a kreativních aktivit.
Ekofilm se letos konal od 16. do 19. října. Filmaři do letošního něj přihlásili 242 snímků ze 48 zemí světa. Soutěžilo 25 vybraných filmů, hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.
