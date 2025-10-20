https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brnenske-vysoke-skoly-podpori-festival-ekofilm-dohodly-se-na-spolupraci
Brněnské vysoké školy podpoří festival Ekofilm, dohodly se na spolupráci

20.10.2025 12:08 | BRNO (ČTK)
Pět brněnských vysokých škol podepsalo memorandum s ministerstvem životního prostředí o spolupráci při dalším rozvoji mezinárodního festivalu Ekofilm. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí, které festival pořádá. V pořadí 51. ročník akce se v Brně konal minulý týden, hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye.
 
Ke vzájemné spolupráci na podpoře festivalu se zavázaly Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Janáčkova akademie múzických umění, Univerzita obrany a ministerstvo životního prostředí. Spolupráce bude mít podle ministerstva mnoho podob. Univerzitní pedagogové a studenti se například budou aktivně zapojovat do odborných debat, panelových diskusí a přednášek, které jsou součástí festivalového programu. Školy také budou hostit doprovodné akce, jako jsou semináře, workshopy či výstavy.

"Ekofilm je výjimečný tím, že spojuje vědu, umění a veřejnost. Čím dál víc se daří tímto způsobem přinášet důležitá témata spojená s životním prostředím a ochranou přírody blíž lidem. Právě v tom vidím sílu festivalu – vytváří prostor, kde se potkávají různé světy a společně hledají odpovědi na environmentální výzvy. Spolupráce s univerzitami tomuto úsilí dává větší rozmanitost, intenzitu a kontinuitu," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Součástí spolupráce bude i sdílení komunikačních kanálů, které umožní lepší propagaci festivalu a jeho témat v akademické obci i širší společnosti. Univerzity se také budou podílet na přípravě obsahového rámce festivalu, a to od konzultací tematického zaměření až po doporučování odborných hostů a partnerů. Zaměří se přitom především na podporu studentských projektů a kreativních aktivit.

Ekofilm se letos konal od 16. do 19. října. Filmaři do letošního něj přihlásili 242 snímků ze 48 zemí světa. Soutěžilo 25 vybraných filmů, hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.

