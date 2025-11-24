Nový film chce představit oheň jako součást přírodní dynamiky
24.11.2025 10:52 | PRAHA (Ekolist.cz)
„Oheň je jeden z těch velkých hráčů, který tady byl vždycky. My jsme začali být tak dobří v jeho ovládání, že jsme ho úplně vytěsnili. Zavřeli jsme ho do vězení. A já bych ho nejraději viděl venku,“ říká ekolog Ondřej Sedláček, který ve filmu vystupuje.
Film je téměř hotov. Peníze ze sbírky se použijí na postprodukci, vzdělávací doprovod a distribuci.
Režisérkou dokumentu je Markéta Ekrt Válková. Hlavními protagonisty kromě Ondřeje Sedláčka jsou Eva Volfová a Jiří Sádlo, kteří přispívají odborným a filozofickým pohledem na vztah mezi ohněm, krajinou a lidmi.
