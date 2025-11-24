https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novy-film-chce-predstavit-ohen-jako-soucast-prirodni-dynamiky
Nový film chce představit oheň jako součást přírodní dynamiky

24.11.2025 10:52 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Oheň v krajině nemusí být jen ničitelem, ale může být i prostředkem obnovy a prevence. Dokument Hasit ohněm chce nabídnout jiný úhel pohledu na tento živel. Filmaři nyní na crowdfundingové platformě Hithit sbírají finance na dokončení filmu.
 
Řízené vypalování může být jedním z nástrojů ochrany přírody, jak udržovat vzácné biotopy, i prevencí větších požárů.

„Oheň je jeden z těch velkých hráčů, který tady byl vždycky. My jsme začali být tak dobří v jeho ovládání, že jsme ho úplně vytěsnili. Zavřeli jsme ho do vězení. A já bych ho nejraději viděl venku,“ říká ekolog Ondřej Sedláček, který ve filmu vystupuje.

Film je téměř hotov. Peníze ze sbírky se použijí na postprodukci, vzdělávací doprovod a distribuci.

Stane se řízené vypalování dalším nástrojem ochranářské praxe? První zkušenosti z Národního parku Podyjí

Režisérkou dokumentu je Markéta Ekrt Válková. Hlavními protagonisty kromě Ondřeje Sedláčka jsou Eva Volfová a Jiří Sádlo, kteří přispívají odborným a filozofickým pohledem na vztah mezi ohněm, krajinou a lidmi.

Online diskuse

