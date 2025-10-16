V Brně začíná festival Ekofilm. Soutěžit na něm bude bude 25 snímků
Letošní výběr 25 nejlepších filmů přináší podle organizátorů silné premiéry i tituly ze světových festivalů. Mezi nimi například Děti z mizejícího ostrova, sledující rodinu nucenou opustit potápějící se domov. Dokument Fantastické plasty se dívá na globální krizi plastů a průmyslové zákulisí jejich produkce. Investigativní snímek Had a kosatka novináře Johna Carlose Freye odhaluje korupci spojenou se stavbou přehrad v USA. Film Zavirovaná planeta pak sleduje cesty nejnebezpečnějších virů z říše zvířat k lidem.
Do výběru se dostaly i české snímky, například Džungle plachet režisérky Alice Růžičkové, díl z cyklu Krajina Dana Bárty od režiséra Zdeňka Suchého či díl ze série Po nás potopa nebude režiséra Víta Tanečka.
Festival má tři soutěžní sekce. V první jsou celovečerní dokumenty ukazující dopady lidské činnosti na stav Země a na lidi samotné. Dále středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií. Poslední sekcí jsou krátké filmy do 20 minut. Oceněné snímky pořadatelé vyhlásí v sobotu vpodvečer. Promítání vítězných snímků je na programu v neděli.
Do loňského jubilejního ročníku festivalu Ekofilm tvůrci přihlásili přes 200 snímků. Velkou cenu získal francouzský film Low-Tech. Snímek na osobním příběhu ukazuje návrat člověka k soběstačnosti tak, aby nebyl zcela závislý na pokročilých technologiích.
reklama