V Brně začíná festival Ekofilm. Soutěžit na něm bude bude 25 snímků

16.10.2025 11:54 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Brně dnes začíná hlavní část mezinárodního filmového festivalu Ekofilm. Tématem letošního 51. ročníku je Zelená dohoda, tedy Green Deal. Do letošního ročníku filmaři přihlásili 242 snímků ze 48 zemí světa. O festivalové ocenění bude soutěžit 25 filmů. Festival skončí v neděli.
 
Ekofilm začne tematickou konferencí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity s názvem Odvaha ve vzdělávání – vzdělávání k odvaze. Účastníci na ní budou hledat odpovědi na otázky, jak vzdělávat k odvaze a jak ji aktivně rozvíjet v praxi. V plánu jsou i zážitkové programy v botanické zahradě, besedy, výstava a především projekce soutěžních filmů.

Letošní výběr 25 nejlepších filmů přináší podle organizátorů silné premiéry i tituly ze světových festivalů. Mezi nimi například Děti z mizejícího ostrova, sledující rodinu nucenou opustit potápějící se domov. Dokument Fantastické plasty se dívá na globální krizi plastů a průmyslové zákulisí jejich produkce. Investigativní snímek Had a kosatka novináře Johna Carlose Freye odhaluje korupci spojenou se stavbou přehrad v USA. Film Zavirovaná planeta pak sleduje cesty nejnebezpečnějších virů z říše zvířat k lidem.

Do výběru se dostaly i české snímky, například Džungle plachet režisérky Alice Růžičkové, díl z cyklu Krajina Dana Bárty od režiséra Zdeňka Suchého či díl ze série Po nás potopa nebude režiséra Víta Tanečka.

Festival má tři soutěžní sekce. V první jsou celovečerní dokumenty ukazující dopady lidské činnosti na stav Země a na lidi samotné. Dále středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií. Poslední sekcí jsou krátké filmy do 20 minut. Oceněné snímky pořadatelé vyhlásí v sobotu vpodvečer. Promítání vítězných snímků je na programu v neděli.

Do loňského jubilejního ročníku festivalu Ekofilm tvůrci přihlásili přes 200 snímků. Velkou cenu získal francouzský film Low-Tech. Snímek na osobním příběhu ukazuje návrat člověka k soběstačnosti tak, aby nebyl zcela závislý na pokročilých technologiích.

