Hlavní cenu festivalu Ekofilm získal americký snímek Had a kosatka
Snímek Had a kosatka podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) přináší silné poselství o propojenosti přírody a o tom, jak zásahy do jednoho článku ekosystému mohou mít ničivé důsledky pro jeho celek. Zdůrazňuje, že přírodní rovnováha není samozřejmá a že lidské zásahy, jakkoli zdánlivě technické nebo ekonomicky odůvodněné, mohou mít hluboký ekologický dopad.
"Zároveň upozorňuje na to, že za ekologickými krizemi často nestojí jen nevědomost nebo nutnost, ale i vědomé politické a ekonomické zájmy, které přehlížejí dlouhodobé následky pro životní prostředí," uvedl Hladík.
V kategorii Antropocén zvítězil dánsko-americký film Děti z mizejícího ostrova režisérky Sandry Wintherové. Sleduje dospívající z komunity, kterou se vláda snaží přesunout z míst častých hurikánů do vnitrozemí. Vítězem kategorie Na prahu změny se stal britský snímek Stroodelande: znovuzrozená krajina. Poeticky i realisticky zachycuje proměnu člověka, který se učí znovu naslouchat půdě.
Cenu v kategorii Krátce a zeleně, o níž rozhodovala studentská porota, získal krátký dokument Naděje pro Krále Nebes. Expedice českých odborníků spojila síly s filipínskými partnery ve snaze zachránit jednoho z nejkrásnějších a nejohroženějších dravců na světě – orla filipínského.
"Snímek sleduje společné úsilí místních ochranářů a mezinárodních vědců na záchraně ohroženého majestátního ptáka. Ukazuje, že ochrana přírody není jen o zákonech nebo vědě, ale především o lidech – o jejich vášni, vytrvalosti a naději. Orla si sami zamilujete a uvědomíte si, že s jeho ochranou jsme měli začít už včera,“ řekla předsedkyně mladé poroty Eliška Víravová.
