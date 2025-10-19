https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hlavni-cenu-festivalu-ekofilm-ziskal-americky-snimek-had-a-kosatka
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Hlavní cenu festivalu Ekofilm získal americký snímek Had a kosatka

19.10.2025 18:30 | BRNO (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Hlavní cenu festivalu Ekofilm získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka, oznámila za organizátory Jana Kozojedová.
 
"Letošní ročník Ekofilmu přinesl silnou konkurenci a vítězné snímky bezesporu patří k současné špičce environmentální kinematografie. Tyto filmy informují o klíčových ekologických tématech, inspirují k akci i změně přístupu k našemu životnímu prostředí – a dokážou chytnout za srdce," uvedl prezident festivalu Ladislav Miko.

Snímek Had a kosatka podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) přináší silné poselství o propojenosti přírody a o tom, jak zásahy do jednoho článku ekosystému mohou mít ničivé důsledky pro jeho celek. Zdůrazňuje, že přírodní rovnováha není samozřejmá a že lidské zásahy, jakkoli zdánlivě technické nebo ekonomicky odůvodněné, mohou mít hluboký ekologický dopad.

"Zároveň upozorňuje na to, že za ekologickými krizemi často nestojí jen nevědomost nebo nutnost, ale i vědomé politické a ekonomické zájmy, které přehlížejí dlouhodobé následky pro životní prostředí," uvedl Hladík.

V kategorii Antropocén zvítězil dánsko-americký film Děti z mizejícího ostrova režisérky Sandry Wintherové. Sleduje dospívající z komunity, kterou se vláda snaží přesunout z míst častých hurikánů do vnitrozemí. Vítězem kategorie Na prahu změny se stal britský snímek Stroodelande: znovuzrozená krajina. Poeticky i realisticky zachycuje proměnu člověka, který se učí znovu naslouchat půdě.

Cenu v kategorii Krátce a zeleně, o níž rozhodovala studentská porota, získal krátký dokument Naděje pro Krále Nebes. Expedice českých odborníků spojila síly s filipínskými partnery ve snaze zachránit jednoho z nejkrásnějších a nejohroženějších dravců na světě – orla filipínského.

"Snímek sleduje společné úsilí místních ochranářů a mezinárodních vědců na záchraně ohroženého majestátního ptáka. Ukazuje, že ochrana přírody není jen o zákonech nebo vědě, ale především o lidech – o jejich vášni, vytrvalosti a naději. Orla si sami zamilujete a uvědomíte si, že s jeho ochranou jsme měli začít už včera,“ řekla předsedkyně mladé poroty Eliška Víravová.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Filmová páska Foto: Depositphotos V Brně začíná festival Ekofilm. Soutěžit na něm bude bude 25 snímků Filmová páska Foto: Depositphotos O ceny festivalu Ekofilm bude soutěžit 25 snímků, mezi nimi i české Filmová páska Foto: Depositphotos Filmaři letos přihlásili na Ekofilm 242 snímků, jsou ze 48 zemí světa

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 17

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 22

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 48

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 19

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 19
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist