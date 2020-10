Brněnský biojarmark se letos přesunul na web

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxfuel Akci pořádá Český svaz ochránců přírody v Brně ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.

Tradiční brněnský biojarmark se letos kvůli koronavirovým opatřením přesunul na web. Koná se celý měsíc a kupující za prodejci nemusí jezdit do Brna.

Letos jde o devětadvacátý ročník akce, stánkový prodej byl v centru města na Zelném trhu naplánovaný na 3. října. Akce se ale kvůli pandemii neuskuteční, pořadatelé ji však přesunuli do on-line prostoru.

"Chtěli jsme i letos podpořit ekologické zemědělství a ekologické zemědělce, kteří se Biojarmarku pravidelně prodávají. Proto jsme vytvořili alespoň internetovou nabídku, kde si každý zájemce klikne na vybraného sedláka či zpracovatele a nakoupí si přes jeho e-obchod," uvedl za pořadatele Petr Ledvina..

Nabídku tvoří například biozelenina, biovíno, biosýry, biomaso a další bio produkty, a to po celý říjen. Ledvina uvedl, že mnozí sedláci umí dovést čerstvé bioprodukty nejen do Brna, často se dá domluvit i jiný způsob podpory a odběru. Výhodou on-line prostoru je podle něj také to, že zákazníci nemusí dojít osobně do centra Brna.

Akci pořádá Český svaz ochránců přírody v Brně ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica. "Všichni doufáme, že si společně biomoštem a biovínem za doprovodu cimbálové muziky Veronica připijeme napřesrok, v roce 2021, na jubilejním třicátém biojarmarku," uvedl Ledvina.

