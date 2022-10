Brno někdy vyžadovalo dlužné poplatky za odpady neoprávněně, uvedl ombudsman

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Ilustrační foto

Brněnský magistrát v některých případech vyžadoval dlužné poplatky za odpady neoprávněně, uvedl veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Vyžadoval totiž platbu místního poplatku za komunální odpad i za roky, kdy už dotyčným podle zákona povinnost platit poplatek zanikla. Tito lidé teď mohou dostat peníze zpět. Ombudsman o tom informoval na svém webu . Podle magistrátu se výběr nezaplacených poplatků za odpady uskutečňoval vždy v souladu s názorem nadřízených orgánů. Situace popsaná ombudsmanem se týká řádově desítek lidí, uvedl magistrát.

Ombudsman se zabýval konkrétním případem, kdy město započítalo stěžovateli platbu za komunální odpad z prosince 2020 jako úhradu čtyři roky starého nedoplatku. Veřejný ochránce práv stěžovatele poučil o povinnosti platit poplatky za komunální odpad, současně mu však dal za pravdu v tom, že tato povinnost časem zaniká. Podle předpisů má totiž úřad tři roky na to, aby lidem dlužný poplatek vyměřil.

Za komunální odpad musí v Brně platit nejen jeho obyvatelé, kteří jsou zde přihlášení k pobytu, ale poplatková povinnost vzniká i vlastníkům nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášený k pobytu. Někteří lidé tak musí městu zaplatit poplatek vícekrát.

Právě to byl případ stěžovatele, který o povinnosti platit poplatek za komunální odpad i z bytu nevěděl. Sám stěžovatel podle ombudsmana chyboval, když po koupi bytu v polovině roku 2016 ani magistrátu neohlásil, že mu druhá poplatková povinnost vznikla, ani do roku 2020 tento poplatek neplatil. To, že stěžovatel o vzniku poplatkové povinnosti nevěděl, jej podle ombudsmana neomlouvá. Následně ale chyboval i magistrát.

Obecně totiž platí, že poplatník musí sám svoji poplatkovou povinnost úřadu včas ohlásit a poplatek pak každoročně ve lhůtě splatnosti uhradit. Pokud poplatník nezaplatí včas, musí mu magistrát poplatek vyměřit, zpravidla do tří let. Současně mu při tom může poplatek zvýšit až na trojnásobek. Magistrát ale stěžovateli dlužné poplatky vůbec nevyměřil. Poplatkovou povinnost stěžovatele začal prověřovat v roce 2020 a domáhal se peněz i za starší období, za které už poplatková povinnost zanikla. Požadavek na zaplacení těchto starých poplatků byl podle ombudsmana proto nezákonný.

"Z doložených podkladů vyplývá, že magistrát včas neuhrazené poplatky za roky 2016 a 2017 stěžovateli nevyměřil. Poplatková povinnost zanikla po třech letech, tedy povinnost za rok 2016 zanikla koncem května 2019, povinnost za rok 2017 zanikla na konci května 2020. I přesto magistrát zaevidoval pozdější platbu poplatníka ze začátku prosince 2020 na tyto poplatkové povinnosti," shrnul Křeček. Jak dále vyplynulo z jeho šetření, šlo v té době o běžnou praxi magistrátu. Magistrát své postupy podle Křečka později změnil a nyní vyžaduje už pouze řádně vyměřené poplatky.

Podle vyjádření magistrátu zveřejněného na webu se výběr nezaplacených poplatků za odpady uskutečňoval vždy v souladu s názorem nadřízených orgánů. "Správce poplatku jakožto řádný hospodář aplikoval pro přijaté platby šestiletou lhůtu pro placení daní. V souvislosti s iniciativou Kanceláře veřejného ochránce práv došlo ke změně názoru nadřízených orgánů, kterému magistrát následně přizpůsobil svou praxi," uvedl magistrát.

Lidé, u kterých magistrát postupoval obdobně jako u stěžovatele, mohou peníze získat zpět. Zbystřit by měli především ti, kteří na území města vlastní byt či dům, ve kterém není nikdo hlášený k pobytu. Druhou skupinou mohou být cizinci přihlášení k pobytu na území města Brna. Pokud je magistrát v minulosti vyzýval k zaplacení poplatku za komunální odpad za roky 2017 a předchozí, a ve výzvě od magistrátu nedohledají informaci o vyměření dlužného poplatku, mohlo u nich také jít o chybu.

