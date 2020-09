Brno-Nový Lískovec plánuje na Kamenném vrchu park s kaplí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | mollyali / Flickr.com Kromě kaple a vinohradu bude v místě hřiště s prvky parkouru pro mládež, ale také altánky nebo lavičky pro posezení.

Městská část Brno-Nový Lískovec plánuje, že vybuduje v jižní části Kamenného vrchu park a kapli. Kaple by mohla stát až deset milionů korun, park v úvodní etapě tři miliony. Novinářům to řekla starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (SZ). V místě by radnice chtěla mít i vinohrad, vyhlídku nebo hřiště například s prvky pro parkour. Podle Drápalové by mohlo být vše hotovo v roce 2022. Městská část má přes 10 000 obyvatel.

Městská část vypsala dvoukolovou soutěž pro architekty kapličky. "Nabídky mohou posílat do 30. září. Vybereme tři, kteří budou mít čas do konce listopadu zpracovat studii," uvedla Drápalová.

Kaplička by mohla být na kamenných základech chaty přímo pod zahrádkářskou osadou. Podle radní Nového Lískovce Hany Pospíšilové (KDU-ČSL) by mohla mít kapacitu asi 20 lidí. Drápalová uvedla, že Nový Lískovec je jednou z posledních městských částí, ve které není žádná sakrální stavba.

Náklady pět až deset milionů chce městská část pokrýt z rozpočtu, na kapli ale vyhlásí i sbírku. Loni byl rozpočet kolem 90 milionů korun. Na první etapu parku získala tři miliony z brněnského participativního rozpočtu. Následovat by měly další etapy prací na parku za miliony korun. "V blízkosti místa pro kapli jsou oplocené zahrádky. Jsou to obecní pozemky a máme to volné, takže bychom tam chtěli udělat vinohrad a později prostor otevřít veřejnosti," poznamenala Drápalová.

Kromě kaple a vinohradu bude v místě hřiště s prvky parkouru pro mládež, ale také altánky nebo lavičky pro posezení. Místo je na jižním svahu nad sídlištěm Kamenný vrch. Město tam plánuje další výstavbu bytů. "My chceme začít parkem, aby vzniklo něco pro lidi dřív, než se začnou stavět byty. Chceme, aby tam byl park v době, kdy se tam budou lidé stěhovat. Ne že vznikne sídliště a domy a kolem nich se bude dlouhé roky dohánět infrastruktura," řekla Drápalová.

