Brno připravuje další etapu protipovodňových opatření na Svitavě
Poté by se mělo pracovat právě okolo Svitavy mezi Maloměřickým a Zderadovým mostem, pravděpodobně od roku 2028, případně později. Řeka zde protéká územím, které bylo v 19. a 20. století silně industrializované, většina průmyslových areálů už je ovšem nefunkčních. Některé, včetně největšího, který patřil Zbrojovce, už se řadu let přetvářejí či přetvářet budou. Souběžně s protipovodňovými opatřeními se tak budou proměňovat poměrně velké celky okolo řeky.
Podoba řeky a jejího okolí má být velmi podobná tomu, co mohou lidé od letoška vidět okolo Svratky podél ulice Poříčí. Kromě protipovodňové ochrany má řeka poskytnout i místo k rekreaci a odpočinku a její okolí má být zpřístupněné pěším a cyklistům. Zároveň se počítá s úpravami, které zvýší ekologickou hodnotu toku. Útočiště zde budou moct najít živočichové i rostliny, v současnosti na kolmých nebo téměř kolmých březích roste nejvýše tráva a občas nějaký strom, linie břehů je navíc rovná, což se také změní.
K významnějším stavbám, které se s úpravou řeky pojí, je podjezd pro cyklisty pod Zderadovým mostem, který umožní překonat frekventovanou Křenovou ulici. Severně od mostu na pravém břehu vznikne park, protože se výrazně omezí kolejiště již nepoužívaných vleček. U Zábrdovického mostu se předpokládá zpřístupnění bývalého zábrdovického nádraží, které zaniklo společně s tratí v roce 1962. Má zde být odpočinková zóna. A také se počítá se stavbou nové lávky ze Sekaninovy ulice do areálu Nové Zbrojovky.
