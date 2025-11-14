https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/budoucnost-brnenske-prehlidky-ohnostroju-ignis-brunensis-je-nejista.festival-musi-projit-posouzenim-vlivu-na-ptactvo
Přihlášení

Budoucnost brněnské přehlídky ohňostrojů je nejistá. Festival Ignis Brunensis musí projít posouzením vlivu na ptactvo

14.11.2025 07:15 | BRNO (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Akil Mazumder / Pexels
Brno zvýší podporu na pořádání přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis. Zastupitelé města v úterý schválili, že na festival z městské kasy půjde příští rok 4,2 milionu korun a 4,7 milionu korun o rok později. Žádost o dotaci odůvodnila producentská společnost Snip & Co zdražením materiálu a lidské práce. Dalším důvodem je ale pořízení odborného posouzení vlivu ohňostrojů na ptactvo na Brněnské přehradě a u hradu Špilberk. Dokument pak bude podkladem pro vydání, nebo nevydání výjimky pro konání akce, plyne z materiálu pro zastupitele.
 
Festival se soutěžní přehlídkou profesionálních ohňostrojů se koná každoročně v červnu. Lidem je volně přístupný, financování tvoří veřejné zdroje a komerční partneři. Celkový rozpočet se každoročně pohybuje kolem 12 až 14 milionů korun. Náklady však podle pořadatelů v posledních letech vzrostly.

Od letoška také do přípravy zasáhla nová povinnost, kterou po Snip & Co požaduje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Firma musí zadat a uhradit náklady spojené s odborným posouzením vlivu ohňostrojů na ptactvo.

"Požadavek vznikl po 27 letech konání na základě podnětu České ornitologické společnosti, která podala podnět ČIŽP. Přestože, a protože nejsou žádné relevantní podklady a důkazy, požaduje ČIŽP provedení sledování a posouzení vlivu. Sledování přírody a vlivu festivalu na pohyb ptactva bude od podzimu 2025, v průběhu a po skončení akce v roce 2026," uvedla společnost v žádosti o navýšení dotace.

Posouzení bude podkladem pro vydání, či nevydání výjimky pro pořádání Ignis Brunensis jihomoravským krajským úřadem. Ke zrušení ohňostrojů na Špilberku a Brněnské přehradě v červnu vyzvala nezisková organizace Nesehnutí spolu s několika odborníky. Ohňostroje podle nich vážně poškozují zdraví lidí, ohrožují životní prostředí a porušují platnou legislativu v oblasti ochrany přírody. Producentská společnost reagovala tím, že se festival koná s povoleními státních úřadů a se souhlasem řady dotčených institucí. Povolení je podle ní podpořené například sledováním kvality vody a vzduchu po ohňostrojích.

Proti podpoře akce se v úterý vyslovili také někteří opoziční zastupitelé, argumentovali právě ochranou životního prostředí. Například Tomáš Koláčný (Piráti) navrhl peníze na festival přesunout na dronovou show. Náměstek pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL) navýšení dotace podpořil. "Počkáme na výsledek studie. Pokud se prokáže, že je festival z hlediska životního prostředí problém, budeme na to reagovat. Dokud ale nemáme rozhodnutí krajského úřadu, není důvod aktivitu ukončit. I když z dlouhodobého hlediska si myslím, že doba je jinde a bude to hlavně o dronech," dodal.

Materiál pro zastupitele upozorňuje také na souběh dvou ohňostrojů se závody MotoGP v červnu 2026. Podle dopravního podniku to není příznivé. V případě přechodu na prázdninové jízdní řády by ale bylo možné personální kapacity na víkend uvolnit. Náročné by to však bylo také z pohledu zajištění bezpečnosti. V případě nedostatečných kapacit zapojených institucí je organizátor připravený termíny ohňostrojů posunout.

AI

Animoid II

14.11.2025 13:27
Mladá generace snad už konečně odmítne chování svých zaostalých rodičů a jejich otrokářské způsoby chování k životnímu prostředí, jako jsou ohňostroje, spalování odpadků, vylévání kyanidů do řek, bezohledná těžba vraždění zvířat.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

