Budoucnost brněnské přehlídky ohňostrojů je nejistá. Festival Ignis Brunensis musí projít posouzením vlivu na ptactvo
Od letoška také do přípravy zasáhla nová povinnost, kterou po Snip & Co požaduje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Firma musí zadat a uhradit náklady spojené s odborným posouzením vlivu ohňostrojů na ptactvo.
"Požadavek vznikl po 27 letech konání na základě podnětu České ornitologické společnosti, která podala podnět ČIŽP. Přestože, a protože nejsou žádné relevantní podklady a důkazy, požaduje ČIŽP provedení sledování a posouzení vlivu. Sledování přírody a vlivu festivalu na pohyb ptactva bude od podzimu 2025, v průběhu a po skončení akce v roce 2026," uvedla společnost v žádosti o navýšení dotace.
Posouzení bude podkladem pro vydání, či nevydání výjimky pro pořádání Ignis Brunensis jihomoravským krajským úřadem. Ke zrušení ohňostrojů na Špilberku a Brněnské přehradě v červnu vyzvala nezisková organizace Nesehnutí spolu s několika odborníky. Ohňostroje podle nich vážně poškozují zdraví lidí, ohrožují životní prostředí a porušují platnou legislativu v oblasti ochrany přírody. Producentská společnost reagovala tím, že se festival koná s povoleními státních úřadů a se souhlasem řady dotčených institucí. Povolení je podle ní podpořené například sledováním kvality vody a vzduchu po ohňostrojích.
Proti podpoře akce se v úterý vyslovili také někteří opoziční zastupitelé, argumentovali právě ochranou životního prostředí. Například Tomáš Koláčný (Piráti) navrhl peníze na festival přesunout na dronovou show. Náměstek pro životní prostředí Filip Chvátal (KDU-ČSL) navýšení dotace podpořil. "Počkáme na výsledek studie. Pokud se prokáže, že je festival z hlediska životního prostředí problém, budeme na to reagovat. Dokud ale nemáme rozhodnutí krajského úřadu, není důvod aktivitu ukončit. I když z dlouhodobého hlediska si myslím, že doba je jinde a bude to hlavně o dronech," dodal.
Materiál pro zastupitele upozorňuje také na souběh dvou ohňostrojů se závody MotoGP v červnu 2026. Podle dopravního podniku to není příznivé. V případě přechodu na prázdninové jízdní řády by ale bylo možné personální kapacity na víkend uvolnit. Náročné by to však bylo také z pohledu zajištění bezpečnosti. V případě nedostatečných kapacit zapojených institucí je organizátor připravený termíny ohňostrojů posunout.
