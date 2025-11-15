https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/od-pristiho-roku-ma-v-brne-fungovat-dalsi-mestsky-holubnik-bude-na-veznici
Od příštího roku má v Brně fungovat další městský holubník, bude na věznici

15.11.2025 16:09 | BRNO (ČTK)
Foto | sanjiv nayak / Unsplash
Po střeše brněnského magistrátu v Kounicově ulici přibude městský holubník i na vazební věznici v Bohunicích. Na jeho výstavbu poskytne město asi 60 000 korun, schválili radní. Svůj účel by měl holubník začít plnit od příštího roku, řekla ČTK Radka Loukotová z tiskového oddělení. První holubník v Kounicově funguje od loňského jara, podle Loukotové tam počet hnízdících ptáků stále narůstá.
 
Cílem městských holubníků je humánním způsobem regulovat holubí populaci, jelikož podle zástupců města ptáci poškozují fasády a veřejný prostor. Problém se má zmírnit díky tomu, že v holubníku mají vodu a kvalitní krmivo, a tak by tam měli trávit většinu dne. Pokud tam navíc snesou vajíčko, pracovníci jej vymění za atrapy a vejce zlikvidují.

Do konce loňského roku snesli holubi v Kounicově osm vajec. Od začátku roku do října pak 64, z nichž pracovníci 58 vyměnili za atrapy. "Holubník té velikosti, jako je na střeše magistrátu, ovlivní holubí populaci v rádiu několika bloků. Vnímáme to jako pilotní projekt, na kterém si ověřujeme, jak to funguje, jak dlouho holubům trvá, než holubník zabydlí a podobně. Podstatné je navíc to, že holubi z místa nezmizí. Pohybují se i po okolí, i když minimálně, a proto nezůstane prostor pro nové hejno," uvedla Loukotová.

Nápad vzešel od iniciativy Městské holubníky, která spolupracuje s dalšími městy v Česku a zajišťuje i údržbu prvního brněnského příbytku. Na starost jej mají tři brigádnice, které tam pravidelně uklízejí, doplňují krmivo, mění vodu, přidávají dezinfekci i sbírají vejce. Kontrolují také zdravotní stav ptáků.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
