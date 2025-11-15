Od příštího roku má v Brně fungovat další městský holubník, bude na věznici
Do konce loňského roku snesli holubi v Kounicově osm vajec. Od začátku roku do října pak 64, z nichž pracovníci 58 vyměnili za atrapy. "Holubník té velikosti, jako je na střeše magistrátu, ovlivní holubí populaci v rádiu několika bloků. Vnímáme to jako pilotní projekt, na kterém si ověřujeme, jak to funguje, jak dlouho holubům trvá, než holubník zabydlí a podobně. Podstatné je navíc to, že holubi z místa nezmizí. Pohybují se i po okolí, i když minimálně, a proto nezůstane prostor pro nové hejno," uvedla Loukotová.
Nápad vzešel od iniciativy Městské holubníky, která spolupracuje s dalšími městy v Česku a zajišťuje i údržbu prvního brněnského příbytku. Na starost jej mají tři brigádnice, které tam pravidelně uklízejí, doplňují krmivo, mění vodu, přidávají dezinfekci i sbírají vejce. Kontrolují také zdravotní stav ptáků.
reklama