SAKO Brno uzavřelo smlouvu na třetí kotel ve spalovně za 5,4 miliardy korun
Stavbu třetího kotle, který má v Jihomoravském kraji umožnit ukončení skládkování, připravovala městská firma od roku 2016. Současné vedení města v roce 2023 rozhodlo o zastavení projektu ve chvíli, kdy byl před podepsáním smlouvy se zhotovitelem, společností Metrostav. Do výběrového řízení se přihlásila jako jediná s cenou okolo pěti miliard korun, kterou nakonec snížila na 4,6 miliardy korun. Předpokládaná cena zakázky byla 2,3 miliardy.
Loni v červnu společnost vypsala zakázku na upravený projekt. Do září mohly firmy podávat žádost o účast. Následovalo posouzení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu, zda splnili podmínky pro účast ve výběrovém řízení. Ti, kteří je splnili, vyzvalo SAKO k předložení nabídek.
Brněnská spalovna provozuje dvě linky, K2 a K3, které spalují odpad a vyrábí z něj teplo a elektřinu. Jejich životnost byla prodloužena do roku 2045.
Jaroslav Studnička27.11.2025 12:04
Zhotovitel zůstal stejný a bude to stát o 800 mil. více.