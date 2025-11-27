https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sako-brno-uzavrelo-smlouvu-na-treti-kotel-ve-spalovne-za-5-4-miliardy-korun
SAKO Brno uzavřelo smlouvu na třetí kotel ve spalovně za 5,4 miliardy korun

27.11.2025 10:49 | BRNO (ČTK)
Foto | BíláVrána / Wikimedia Commons
Městská odpadová společnost SAKO Brno uzavřela smlouvu se společností Metrostav DIZ na výstavbu třetího kotle s linkou ve spalovně odpadů za 5,4 miliardy Kč. Hotový má být v roce 2028. Firma o tom informovala na internetových stránkách. SAKO Brno v létě vybralo vítěze soutěže, s uzavřením smlouvy ale čekalo na pravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Výběrovým řízením se zabýval na podnět neúspěšného sdružení firem Imos - Invelt SAKO ZEVO, které sdružuje společnosti Imos Brno a Invelt Servis.
 
"Investice do modernizace a rozšíření zařízení na energetické využívání odpadu je důležitá pro to, aby aglomerace Brno i široký region byly dostatečně připraveny na blížící se zákaz skládkování neupravených odpadů. Třetí linka bude garantovat kontinuální a bezpečné nakládání s odpady pro město Brno i vzhledem k životnosti dvou stávajících kotlů, které jsou v provozu od roku 2010," uvedla městská společnost.

Stavbu třetího kotle, který má v Jihomoravském kraji umožnit ukončení skládkování, připravovala městská firma od roku 2016. Současné vedení města v roce 2023 rozhodlo o zastavení projektu ve chvíli, kdy byl před podepsáním smlouvy se zhotovitelem, společností Metrostav. Do výběrového řízení se přihlásila jako jediná s cenou okolo pěti miliard korun, kterou nakonec snížila na 4,6 miliardy korun. Předpokládaná cena zakázky byla 2,3 miliardy.

Loni v červnu společnost vypsala zakázku na upravený projekt. Do září mohly firmy podávat žádost o účast. Následovalo posouzení nabídek jednotlivých uchazečů ve smyslu, zda splnili podmínky pro účast ve výběrovém řízení. Ti, kteří je splnili, vyzvalo SAKO k předložení nabídek.

Brněnská spalovna provozuje dvě linky, K2 a K3, které spalují odpad a vyrábí z něj teplo a elektřinu. Jejich životnost byla prodloužena do roku 2045.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
JS

Jaroslav Studnička

27.11.2025 12:04
Tak to se brněnskému zastupitelstvu v čele s ODS vyplatilo.
Zhotovitel zůstal stejný a bude to stát o 800 mil. více.

