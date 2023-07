Brno připomíná tento víkend odkaz Gregora Johanna Mendela. Na programu jsou dnes prohlídky v muzeích i přednášky

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Wikimedia Commons

Brno si v těchto dnech připomíná odkaz Gregora Johanna Mendela, objevitele základních genetických principů. Osmý ročník Mendel Festivalu začal už v neděli, jeho hlavní program probíhá tento víkend. Organizátoři připravili exkurze na místech spojených s Mendelem a jeho výzkumy. Areál augustiniánského opatství na Starém Brně hostil včera hudební přehlídku. V klášteře Mendel žil, dokonce byl opatem, a také dělal své pokusy s hrachem.

Zájemci mohou navštívit například Mendelovo muzeum, Muzeum starobrněnského opatství nebo Mendelianum Moravského zemského muzea. Exkurze připravila také Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ve sklenících kromě mnoha dalších rostlin rozkvetl banánovník, k vidění jsou i květy kakaovníku, dozrávající granátová jablka a bujně rostoucí obří leknín viktorie královská, uvedla odborná pracovnice zahrady Hana Ondrušková.

Dnes mohou lidé navštívit také cyklus populárně-vědeckých přednášek a řadu doprovodných aktivit. Odborníci budou mluvit i v obnoveném Mendelově skleníku. "Kde jinde diskutovat nové vědecké poznatky a jejich aspekty v současné době plné moderních technologií a umělé inteligence, než na místě, kde byly objeveny základy genetiky," uvedla prorektorka Masarykovy univerzity Šárka Pospíšilová.

již včera proběhl hudební program u starobrněnského kláštera. "Pokračujeme v tradici velkého multižánrového festivalu, který připomíná život a dílo Gregora Johanna Mendela," uvedl k letošnímu programu Jakub Carda, ředitel organizace Společně, která se dlouhodobě věnuje popularizaci Mendelova odkazu.

Od Mendelova narození loni uplynulo 200 let, celý rok se tak nesl ve znamení oslav jeho díla a odkazu. Za všemi akcemi a jejich výsledky se ohlíží výstava v Urban centru v Mečové ulici. Připomíná také tematické projekty a výrobky podpořené městskými granty v maximální výši 50 000 korun. "Díky podpoře od města se tak například do augustiniánského opatství dostala replika meteorologické budky, která do značné míry připomíná přístroje, s nimiž pracoval sám slavný genetik," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

