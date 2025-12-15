Brusel podle šéfa EPP navrhne upustit od zákazu spalovacích motorů od roku 2035
15.12.2025 01:00 | HEIDELBER (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Německý kancléř Friedrich Merz na stejné tiskové konferenci plánované změny přivítal. "Nezpochybňujeme cíle, ale musíme se k nim vydat jinou cestou," prohlásil. "Na ochraně klimatu budeme moci pracovat pouze v případě, že budeme mít konkurenceschopný průmysl. A proto vítám, že se Evropská komise příští týden chystá přijmout rozhodnutí ohledně největšího průmyslového sektoru, který v Německu máme, a to automobilového sektoru," dodal.
Merz dnes také prohlásil, že elektromobilita zůstává hlavní cestou ke snížení automobilových emisí, využívat se však podle něj budou také další technologie, například syntetická paliva. "A to je přesně to, co máme na mysli pod pojmem technologická otevřenost," dodal.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk