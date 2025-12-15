https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brusel-podle-sefa-epp-navrhne-upustit-od-zakazu-spalovacich-motoru-od-roku-2035
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Brusel podle šéfa EPP navrhne upustit od zákazu spalovacích motorů od roku 2035

15.12.2025 01:00 | HEIDELBER (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská komise (EK) příští týden předloží návrh změn, které zruší plán na zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Podle médií to řekl šéf Evropské lidové strany (EPP) Manfred Weber. EPP je největší frakcí v Evropském parlamentu. Agentura DPA už ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje uvedla, že EK hodlá doporučit povolení registrací automobilů se spalovacím motorem i po roce 2035.
 
Evropská komise by měla revizi plánů na snižování automobilových emisí představit příští týden v úterý. "Evropská komise předloží jasný návrh na zrušení zákazu spalovacích motorů," uvedl dnes Weber na tiskové konferenci v německém Heidelbergu.

Německý kancléř Friedrich Merz na stejné tiskové konferenci plánované změny přivítal. "Nezpochybňujeme cíle, ale musíme se k nim vydat jinou cestou," prohlásil. "Na ochraně klimatu budeme moci pracovat pouze v případě, že budeme mít konkurenceschopný průmysl. A proto vítám, že se Evropská komise příští týden chystá přijmout rozhodnutí ohledně největšího průmyslového sektoru, který v Německu máme, a to automobilového sektoru," dodal.

Merz dnes také prohlásil, že elektromobilita zůstává hlavní cestou ke snížení automobilových emisí, využívat se však podle něj budou také další technologie, například syntetická paliva. "A to je přesně to, co máme na mysli pod pojmem technologická otevřenost," dodal.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Hrad Trosky v zimě Foto: Depositphotos HN: Hladík zrušil stanovisko MŽP k ekologickému posudku silnice přes Český ráj Palubní deska hybridního automobilu Fisker. Foto: Fisker automotive Flickr Evropská komise zvažuje pětiletý odklad zákazu spalovacích motorů pro hybridní vozy elektromobil Foto: Ivan Radic Flickr Výrobci elektromobilů naléhají na Brusel, aby se držel cíle nulových emisí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist