Bulharsko pomůže firmám a domácnostem zasaženým růstem cen energií a jídla

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Bulharská vládní koalice schválila soubor podpůrných opatření na pomoc firmám a nízkopříjmovým domácnostem, na které doléhá vysoký růst cen energií a potravin způsobený zejména dopady války na Ukrajině. Plán počítá s částkou dvě miliardy leva (přes 25 miliard Kč), oznámil předseda bulharské vlády Kiril Petkov. Opatření jsou další v řadě poté, co vláda udržela ceny elektřiny pro domácnosti od loňského července beze změny a kompenzovala podnikům vysoké náklady na energie.Bulharsko hodlá peníze poskytnout mimo jiné na zvýšení důchodů v průměru o 20 procent. Chystá se zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) na chléb, a také na rok snížit daň na topení a zemní plyn pro domácnosti. Plán počítá i se zvýšením daňového zvýhodnění pro mladé rodiny s dětmi, uvedla agentura Reuters. Vláda také od července do konce roku zavede slevu 0,25 leva (zhruba tři Kč) na litr benzinu, nafty, zkapalněného ropného plynu (LPG) a metanu. Zruší i spotřební daně na zemní plyn, elektřinu a metan. Okamžitá opatření ke kompenzaci vysokých nákladů na pohonné hmoty požadovaly dopravní společnosti. Míra inflace v zemi dubnu dosáhla 14,4 procenta, což byla nejvyšší hodnota od roku 2008. Soubor stimulačních opatření podle úředníků v letošním roce nezvýší cíl rozpočtového deficitu, který je čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Opatření bude podle nich financováno vyššími příjmy z daní. Vláda kvůli němu i mimořádně zdaní zisky energetických firem, které kvůli rostoucím cenám ropy a plynu vydělaly mnohem více. "Opatření jsou příležitostí k podpoře nejzranitelnějších, kteří jsou nejvíce ohroženi dopady inflace... a zvlášť se zaměřují na paliva a energii," řekl Petkov. "Balíček zaručuje, že bude zachována životní úroveň všech Bulharů," dodal. Ruská plynárenská společnost Gazprom na konci dubna zastavila dodávky plynu do Bulharska, které z Ruska odebíralo kolem 90 procent suroviny. Gazprom rozhodnutí zdůvodnil tím, že místní plynárenský podnik Bulgargaz odmítl za plyn platit v rublech. Bulharsko bude od června odebírat zkapalněný zemní plyn (LNG) ze Spojených států, a to za cenu nižší, než jakou platilo ruskému dodavateli. Země také zvýší dodávky plynu z Ázerbájdžánu. Výběr zemí, které zveřejnily plány na pomoc firmám a domácnostem zasaženým růstem cen energií a jídla: Belgie - Země se v souvislosti s rostoucí cenou paliv rozhodla snížit daň z přidané hodnoty (DPH) u pohonných hmot. Belgičtí spotřebitelé ušetří přibližně deset eur (246 Kč) u plné nádrže o objemu 60 litrů. DPH u pohonných hmot snížilo také Nizozemsko. Británie - Na pomoc s účty za elektřinu a zemní plyn už britská vláda schválila opatření za 21 miliard liber (asi 623 miliard Kč). Kabinet britského premiéra Borise Johnsona také oznámil plán na propuštění přibližně pětiny z téměř půl milionu pracovníků státní správy. Uspořené peníze chce využít na zmírnění dopadů rostoucích životních nákladů. Nejvyšší částka z těch, které jsou uvedeny na novém vládním webu, se týká zvýšení důchodů v lednu a červnu, na což připadne 47 miliard korun. Zvýšení slevy na poplatníka v letošním roce si vyžádá z rozpočtu 12 miliard korun, na jednorázovou podporu rodin s dětmi vláda počítá s deseti miliardami korun. U podnikatelů a firem je zatím uvedena jediná forma pomoci, a to program Záruka Energie. Parlament schválil také vládní návrh na dočasné snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 Kč na litr a ukončení povinného přimíchávání biosložky do motorové nafty a benzinu od letošního července. Omezí se i okruh vozidel, za která musejí podnikatelé platit silniční daň. Vláda také chystá příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let pro domácnosti s ročním příjmem do jednoho milionu korun hrubého. Finsko - Finská vláda hodlá kompenzovat negativní dopady vysokých cen energií prostřednictvím subvencí a daňových úlev. Ministryně financí Annika Saarikková představila soubor 17 opatření, která zahrnují například zvýšení subvencí na dojíždění do práce, dočasné zrušení daně z nemovitosti pro zemědělce či podporu úvěrů na investice ke zlepšení energetické efektivity domácností. Francie - Od léta by měli zaměstnanci dostat nezdaněnou prémii na podporu kupní síly až 600 eur (zhruba 14.600 Kč). Více peněz přislíbil prezident Emmanuel Macron i samostatně výdělečně činným. Zhruba 20 miliard eur už vláda dala do zastropování cen elektřiny a plynu. Další investice mají plynout do zdravotnictví a školství. Řádný minimální důchod má v budoucnu činit 1100 eur, zvýšena má být i podpora rodičů samoživitelů. V zemi také platí na čtyři měsíce sleva 15 centů (zhruba čtyři koruny) na litr pohonných hmot. Francouzskou vládu bude toto opatření, které se vztahuje na všechny spotřebitele, stát přes dvě miliardy eur. Chorvatsko - Vláda v zemi zastropovala ceny pohonných hmot už loni na podzim. Benzin se u čerpacích stanic mohl prodávat maximálně za 11,10 kuny (37,30 Kč) za litr, nafta za 11 kun (37 Kč) za litr. Toto opatření platilo do března, kdy vláda rozhodla o snížení spotřební daně na tři měsíce a omezení marží u nafty a benzinu. Maďarsko - Vláda premiéra Viktora Orbána zavedla cenový strop na pohonné hmoty už loni v listopadu. V únoru jej rozšířila, zatím platí do května. Ceny benzinu a nafty jsou zastropovány na částce 480 forintů (zhruba 33 Kč) za litr. V březnu vláda oznámila, že omezí přístup k pohonným hmotám se zastropovanou cenou. Tankovat za tržní ceny tak budou těžké nákladní automobily či některá auta se zahraniční poznávací značkou. Německo - Německá vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) schválila pomoc pro potřebné, rodiny, nízkopříjmové občany a dojíždějící za více než 30 miliard eur (736 miliard Kč). Rozhodla například, že na tři měsíce sníží cenu paliv. "Ceny paliv na tři měsíce snížíme o 30 centů (7,40 Kč) za litr benzinu a o 14 centů (3,50 Kč) za litr nafty," uvedl šéf FDP a ministr financí Christian Lindner. Zlevnění paliv vláda provede snížením energetické daně. Vláda snížila i cenu měsíčních jízdenek, lidé rovněž dostanou jednorázové daňové zvýhodnění 300 eur (7360 Kč), rodiny s dětmi pak jednorázový bonus 100 eur (2470 Kč) a příjemci sociálních dávek jednorázovou částku 200 eur (4940 Kč). Polsko - Polský premiér Mateusz Morawiecki už v lednu představil druhý soubor opatření, která mají zmírnit dopady rostoucí inflace. Opatření zahrnují dočasné snížení sazeb DPH u pohonných hmot a potravin. Některé kroky vláda představila už dříve. Součástí souboru je snížení sazby DPH u základních potravin na nulu ze standardních pěti procent. U pohonných hmot DPH klesne na osm ze standardních 23 procent. Rakousko - Rakousko už v lednu představilo soubor opatření, která mají pomoci domácnostem čelit rostoucím nákladům na energie. Celková hodnota těchto opatření činí zhruba 1,7 miliardy eur (41,6 miliardy Kč). Téměř všechny domácnosti v Rakousku v rámci těchto plánů obdrží jednorázový příspěvek 150 eur (téměř 3700 Kč). Řecko - Řecká vláda kvůli růstu cen energií od loňského září vyčlenila 3,7 miliardy eur (90,5 miliardy Kč), aby pomohla domácnostem, zemědělcům i firmám. Vláda zvýšila v lednu minimální mzdu o dvě procenta na 663 eur (přes 16.200 Kč) a slíbila další zvýšení v květnu. Slovensko - Slovenská vláda zatím schválila jen první sadu příspěvků zhruba za 22 milionů eur (548 milionů Kč) pro některé skupiny obyvatel jako částečnou kompenzaci vysoké inflace. Premiér Eduard Heger v dubnu oznámil pomoc obyvatelům v hodnotě 260 milionů eur (6,5 miliardy Kč) a na příští rok za více než miliardu eur (24,9 miliardy Kč). Návrh ale zatím nepodpořila jedna ze stran čtyřčlenné koalice, a to kvůli tomu, že by se současně měly více zdanit ziskové firmy z regulovaných sektorů ekonomiky. Ty už nyní platí zvláštní daň. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

